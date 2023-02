Chuťovky z NHLky: Nemec či Tatar sa spájajú s trejdom. Odídu do Kalifornie?

Slovákov by aktuálne mal zaujímať predovšetkým Timo Meier. O Švajčiara majú záujem New Jersey Devils. Boli by ochotní obetovať Tatara či Nemca?

Kto by ho mohol získať? Špekuluje sa o Seattli či New Yorku Rangers.

1. Timo Meier, elitný švajčiarsky forvard (zatiaľ) v službách San Jose, by sa čoskoro mohol sťahovať. Nemá zmluvu a pre tímy, ktoré poškuľujú po zlepšení pred play off, bude výbornou posilou.

2. Najvážnejším záujemcom by však mali byť New Jersey Devils. A v predpovedaných protihodnotách sa objavili aj slovenské mená Šimon Nemec a Tomáš Tatar.

Počítať sa dá hlavne s druhým menovaným. Známy blog pucksandpitchforks.com vidí realisticky príchod Meiera za prospekta Alexandra Holtza, voľbu v prvom kole draftu 2023 a Tatara.

Realistickým scenárom by mohlo byť nasledovné: Slovenský útočník bude vytrejdovaný, aby si Devils uvoľnili priestor pod stropom. Následne ho Sharks vymenia do klubu, ktorý smeruje do play off, keďže ho v momentálnej situácii nepotrebujú.