Vyhorený talent sa dočkal vykúpenia. Naštartuje kariéru vo Vancouveri?

NEW YORK, VANCOUVER. O jeho výmene sa špekulovalo už niekoľko rokov, napokon prišla počas jeho prvej plnej sezóny v zámorí. Vitalij Kravcov putuje z New Yorku Rangers do Vancouveru Canucks.

"Kosatky" sa za 23-ročného ruského forvarda vzdali krídelníka Williama Lockwooda a voľby v siedmom kole draftu 2026.