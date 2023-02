Obrovský trejd v NHL. Tatar dostane hviezdneho spoluhráča, dres mení až deväť hráčov

SAN JOSE, NEWARK. O služby Tima Meiera bojovali v posledných 24 hodinách New Jersey Devils a Vegas Golden Knights. Vedenie San Jose sa napokon dohodlo s "diablami".

Ak New Jersey nepostúpi do play off a následne mu bude v lotérii pred draftom pridelená prvá alebo druhá voľba v drafte, podmienečný výber v prvom kole draftu 2023 sa presunie o rok neskôr.

Ak Devils dosiahnu v tejto alebo nasledujúcej sezóne konferenčné finále a Meier odohrá aspoň polovicu zápasov v play off, "žraloci" získajú voľbu v prvom kole draftu 2024. Ak sa to nepodarí, budú voliť v druhom kole. Keby však výber v roku 2024 bol v najlepšej desiatke, "diabli" budú mať právo presunúť ho až na rok 2025.

Špekulácie o výmene Tomáša Tatara či Šimona Nemca sa tak nepotvrdili. Devils dokázali získať Meiera aj bez nutnosti zbaviť sa niektorého z najlepších obranných prospektov Nemca či Lukea Hughesa.