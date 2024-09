Praha? Dajte si tam pivo, odporučil Nemec zvedavému novinárovi

NEWARK. Mnohým fanúšikom New Jersey Devils spadol na začiatku prípravného kempu kameň zo srdca. Šimon Nemec, ktorý pre zranenie nemohol dohrať olympijskú kvalifikáciu, bol na ľade už na prvom tréningu.

Podľa jeho vlastných slov by zranenie nemalo byť príliš obmedzujúce.

"Už sa cítim dobre. Keď sa mi to stalo, veľmi som dúfal, aby to nebolo na operáciu. Vyzeralo to horšie, ale teraz cítim, že môžem trénovať od prvého dňa," vyjadril sa.