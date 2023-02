Kapitán Toews ostane v Chicagu. Má vážne zdravotné problémy

CHICAGO. Poznáme definitívnu odpoveď na otázku ohľadom budúcnosti Jonathana Toewsa. Útočník zostane v Chicagu, kde doteraz strávil celú svoju kariéru.

O skutočnosti ako prvý informoval insider Frank Seravalli. Jeho slová neskôr potvrdil aj sám hráč.

"V prvom rade ďakujem fanúšikom a všetkým, ktorí prejavili záujem o moju neprítomnosť. Stále sa vyrovnávam s následkami Covidu a syndrómu chronickej imunitnej reakcie.

Bolo naozaj náročné hrať cez tieto príznaky. V posledných týždňoch to dospelo do bodu, keď som nemal inú možnosť ako odstúpiť a sústrediť sa na to, aby som sa uzdravil. Som vďačný za trpezlivosť a podporu spoluhráčov, trénerského štábu a celej organizácie Blackhawks," vyhlásil kapitán Chicaga.