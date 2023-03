Nehrá pre zranenie, aj tak je žiadaný. Nyquista získala Minnesota

Pre 33-ročného útočníka to bude štvrté pôsobisko v profilige. V tej predtým nastupoval za Detroit a San Jose.

COLUMBUS, MINNESOTA. Klub zámorskej NHL Columbus Blue Jackets vymenil švédskeho hokejistu Gustava Nyquista do Minnesoty Wild za výber v 5. kole draftu v roku 2023.

V prebiehajúcej sezóne mal Nyquist po 48 zápasoch bilanciu 10 gólov a 12 asistencií. V zostave Columbusu chýbal od 26. januára pre zranenie ramena, podľa prognóz by sa však mal stihnúť zotaviť do štartu play off.