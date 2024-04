Zoberie ho Calzona na EURO? Mak bol kritický, teraz mu posiela ďalší odkaz

BRATISLAVA. Na prípravné zápasy proti Rakúsku (0:2) a Nórsku (1:1) letel cez celú zemeguľu. Z ďalekej Austrálie.

Tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona ho však postavil len na sedem minút.

Presnejšie, proti Rakúsku hral sedem minút plus nadstavený čas a proti Nórom v Osle do diania nezasiahol.

Slovenský útočník Róbert Mak to bral ako podraz. Urážku.

„Bola to dýka do chrbta a cítim to ako obrovskú ranu, s ktorou sa neviem vyrovnať,“ povedal Róbert Mak pre denník Šport krátko po reprezentačnom zraze.