Šimon Nemec: Myslím, že o týždeň bude obrana najsilnejší článok tímu

Je vždy lepšie hrať zápasy, ako trénovať. Som veľmi rád, že môžem byť už na príprave. Minulý rok to tak nebolo. Nie je ľahké naskočiť do rozbehnutého vlaku. Verím, že to bude teraz lepšie,“ začal na úvod počas reprezentačného zrazu v Žiline.

Prekročil svoje ciele

Mladík odohral za New Jersey Devils šesťdesiat zápasov. Jeho tím však nedokázal postúpiť do play-off.

„Z tímového hľadiska to bol neúspech. Všetci sme boli hladní po play-off z minulého roka. Niekedy to však nejde. Z osobného hľadiska to bolo dobré, dal som si nejaké ciele, ktoré som prekročil. Som veľmi rád. Ukázalo mi to však na čom ešte mám pracovať. Som veľmi motivovaný do ďalšej sezóny.“

Nemec priznal, že oproti minulému roku sa jeho hra výrazne zmenila.