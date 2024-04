Slováci sa odtrhli z reťaze. Na Nóroch si vybili hnev 11 gólmi, štvrťfinále im neujde

MS hráčov do 18 rokov 2024

V utorkovom stretnutí A-skupiny zdolali Nórsko 11:1 a zabezpečili si tak postup do štvrťfinále. V ňom sa stretnú vo štvrtok s druhým tímom B-skupiny.

ESPOO. Slovenskí hokejisti zvíťazili v poslednom zápase na majstrovstvách sveta do 18 rokov vo Fínsku .

Tri body získali rovnako Nóri aj Lotyši, no Slováci majú vďaka záverečnému vysokému triumfu najlepšie skóre zo vzájomných duelov, čo ich posunulo na tretiu priečku A-skupiny.

Do utorkového duelu išlo s cieľom vyhrať aspoň o tri góly, respektíve o dva pri minimálne piatich strelených góloch, aby sa dostalo v tabuľke trojbodových tímov na postupové priečky.

Hneď po prvom buly "vyleteli" na Nórov, ktorí boli unavení po pondelkovom večernom zápase s Lotyšskom (5:3) a vôbec na súpera nestačili. Slováci to naplno využili, keď v 4. minúte viedli už 3:0 po góloch Nemca, Liščinského a Pobežala.

Organizátorom trvalo vyše 15 minút, kým ju dostali z ľadu, no pri tom procese poškodili hraciu plochu a nedokázali ju opraviť. Duel tak pokračoval až po vyše hodine v tréningovej hale iba pred jednou kamerou.

Následný faul síce potrestal Eriksen, no to zverencov trénera Dendisa vôbec nezabrzdilo a do prestávky skórovali ešte Ličko a Chovan. Nóri po štvrtom góle vystriedali v bránke Walberga za Martinsena.