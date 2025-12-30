Žiadny tím nevyhral o viac než gól. Tri tímy padli v predĺžení, Slovan stroskotal v nájazdoch

Hokejisti Slovana Bratislava privítajú nový rok v pozícii lídra Tipsport ligy so štvorbodovým náskokom na HK Nitra.
V šlágri utorňajšieho 34. kola prehrali na nitrianskom ľade 4:5 po samostatných nájazdoch, pričom v tretej tretine zmazali trojgólové manko z 1:4.
O triumfe Nitry napokon rozhodol gól Samuela Bučeka, pre ktorého to bol prvý presný zásah v sezóne.
Dosiahol ho kuriózne, keďže počas samostatného nájazdu spadol, no napokon dokázal prekonať Patrika Andrisíka.
Fín Tommi Hämäläinen úspešne vstúpil do svojej druhej trénerskej misie v slovenskej extralige. Hráči Spišskej Novej Vsi zvíťazili pod jeho vedením nad HC Košice 2:1 po predĺžení.
Oba góly Spišiakov strelil kanadský útočník Dannick Martel, ktorý si v uplynulej sezóne obliekal dres Košíc.
Spišiaci zostali na predposlednom 11. mieste, no za Zvolenom zaostávajú už iba o skóre.
Aj na striedačke Zvolena stál v utorok nový kormidelník, no premiéra Antonína Stavjaňu nedopadla úspešne. Zvolenčania podľahli na domácom ľade Žiline 3:4 a prehrali tretí zápas za sebou. Vlci naopak dosiahli prvý triumf po troch prehrách.
Extraligový nováčik z Prešova dlhodobo figuruje na poslednom mieste, no v závere kalendárneho roka si vylepšil náladu víťazstvom nad Michalovcami 4:3.
Prešovčania zvíťazili nad Duklou tretíkrát zo štyroch vzájomných zápasov v prebiehajúcej sezóne.
Naďalej má však výrazný 11-bodový náskok na 10. miesto, ktoré by znamenalo vyhnutie sa baráži.
Hráčov Banskej Bystrice zastihol záver roka vo výbornej forme. V utorok zdolali Trenčín 4:3 po predĺžení a dosiahli šieste víťazstvo po sebe. Rozhodol o ňom útočník Marek Valach.
Pre hráčov Popradu sa v nedeľu skončila osemzápasová víťazná séria, keď prehrali v Košiciach 0:2, no rok predsa len zakončili víťazstvom.
V utorňajšom zápase si na domácom ľade poradili s Liptovským Mikulášom 2:1 po predĺžení. O ich triumfe rozhodol útočník Aurel Nauš.
Popradu chýbal potrestaný kapitán Adam Cracknell, ktorý dostal stopku po faule v závere zápasu v Košiciach.
Tipsport liga - 34. kolo:
Poprad - Liptovský Mikuláš 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 26. Výhonský (Bjalončík, Calof), 62. Nauš (Sproul) – 34. Vankúš (Fekiač, Ferkodič)
Spišská Nová Ves - Košice 2:1 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 47. Martel (Giroux, Rapáč), 61. Martel (Džugan, McIsaac) - 37. Mikúš (Krivošík, Petráš)
Banská Bystrica - Trenčín 4:3 pp (1:2, 0:1, 2:0 - 1:0)
Góly: 20. Myklukha (Turnbull, Faith), 50. Valach (Faith, Lucas), 53. Myklukha (Turnbull), 65. M. Valach (Kukuča) – 16. Bezúch (Vitolinš, Mikuš), 19. Varone (Baptiste, Descheneau), 34. Descheneau (Baptiste, Varone)
Prešov - Michalovce 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Góly: 1. Indrašis (Bukarts, Avtsin), 11. Valigura (Ullman, Rockwood), 34. Suja (Valigura, Rockwood), 49. Valigura (Kozák, Ullman) – 9. Virtanen (Martel J., Roy), 37. Martel J. (Virtanen, Welsh), 54. Šmida (Welsh, Safaralejev)
HKM Zvolen - Vlci Žilina 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Góly: 2. Kudrna (Šramaty), 16. Valach (Cassels, Macek), 52. Hecl (Marcinek, Valach) – 20. Ranford (Mucha, Walega), 28. Korczak (Koyš, Diakov), 40. Walega (Diakov, Ranford), 46. Gachulinec (Baláž)
Nitra - Slovan Bratislava 5:4 sn (0:1, 4:0, 0:3 - 0:0, 1:0)
Góly: 23. Kostenko (Molnár, Stacha), 27. Jackson (Osburn), 28. Lacka (Čederle, Stacha), 34. Hrnka (Buček, Osburn), rozh. nájazd Buček - 14. Marcinko (Bondra, Královič), 41. Bačik (Varga, Bondra), 59. Dmowski (Bačik, Bondra), 59. Marcinko (Dmowski)
