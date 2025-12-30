Žiadny tím nevyhral o viac než gól. Tri tímy padli v predĺžení, Slovan stroskotal v nájazdoch

Fotka zo zápasu Nitra - Slovan Bratislava.
Fotogaléria (21)
Fotka zo zápasu Nitra - Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|30. dec 2025 o 22:16
ShareTweet0

Pozrite si súhrn výsledkov 34. kola Tipsport ligy.

Hokejisti Slovana Bratislava privítajú nový rok v pozícii lídra Tipsport ligy so štvorbodovým náskokom na HK Nitra.

V šlágri utorňajšieho 34. kola prehrali na nitrianskom ľade 4:5 po samostatných nájazdoch, pričom v tretej tretine zmazali trojgólové manko z 1:4.

O triumfe Nitry napokon rozhodol gól Samuela Bučeka, pre ktorého to bol prvý presný zásah v sezóne.

Dosiahol ho kuriózne, keďže počas samostatného nájazdu spadol, no napokon dokázal prekonať Patrika Andrisíka.

Fotogaléria zo zápasu HK Nitra - HC Slovan Bratislava (Tipsport liga - 34. kolo)
Na snímke zľava Zach Osburn (Nitra) a Samuel Solenský (Bratislava) v zápase 34. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.
Na snímke zľava Eduard Šimun (Bratislava) a Jakub Lacka (Nitra) v zápase 34. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.
Na snímke zľava Matej Lupták (Bratislava), Hugo Kováč (Nitra) a Samuel Solenský (Bratislava) v zápase 34. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.
Na snímke zľava Josh Passolt (Nitra) a Andrej Ličko (Bratislava) v zápase 34. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.
9 fotografií
Na snímke radosť hráčov Slovana po góle v zápase 34. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.Radosť hráčov Nitry po góle v zápase 34. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.Na snímke zľava Dominik Jendek (Bratislava) a Sebastián Čederle (Nitra) v zápase 34. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.Na snímke nový brankár Nitry Šichabudtin Gadžijev v zápase 34. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.Na snímke zľava Samuel Buček (Nitra) a Patrik Bačík (Bratislava) v zápase 34. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.

Fín Tommi Hämäläinen úspešne vstúpil do svojej druhej trénerskej misie v slovenskej extralige. Hráči Spišskej Novej Vsi zvíťazili pod jeho vedením nad HC Košice 2:1 po predĺžení.

Oba góly Spišiakov strelil kanadský útočník Dannick Martel, ktorý si v uplynulej sezóne obliekal dres Košíc.

Spišiaci zostali na predposlednom 11. mieste, no za Zvolenom zaostávajú už iba o skóre.

Fotogaléria zo zápasu HK Spišská Nová Ves - HC Košice (Tipsport liga - 34. kolo)
Na snímke Artur Turanský (Spišská Nová Ves) a Antonín Bartoš (Košice) počas 34. kola hokejovej Tipsport extraligy HK Spišská Nová Ves - HC Košice.
Na snímke nový tréner Spišskej Novej Vsi Tommi Hämäläinen počas 34. kola hokejovej Tipsport extraligy HK Spišská Nová Ves - HC Košice.
Na snímke zľava Filip Krivošík (Košice) a brankár Filip Surák (Spišská Nová Ves) počas 34. kola hokejovej Tipsport extraligy HK Spišská Nová Ves - HC Košice.
Na snímke zľava Róbert Džugan (Spišská Nová Ves) a Dávid Kohút (Košice) počas 34. kola hokejovej Tipsport extraligy HK Spišská Nová Ves - HC Košice.
12 fotografií
Na snímke zľava Matej Giľák (Spišská Nová Ves), Antonín Bartoš (Košice), Branislav Rapáč (Spišská Nová Ves) a brankár Patrik Jurčák (Košice) počas 34. kola hokejovej Tipsport extraligy HK Spišská Nová Ves - HC Košice.Na snímke zľava Michal Frankovič (Spišská Nová Ves), Patrik Jurčák (Košice) počas 34. kola hokejovej Tipsport extraligy HK Spišská Nová Ves - HC Košice.Na snímke hokejisti Košíc sa tešia z gólu počas 34. kola hokejovej Tipsport extraligy HK Spišská Nová Ves - HC Košice.Na snímke vpravo hlavný tréner Košíc Daniel Michael Ceman počas 34. kola hokejovej Tipsport extraligy HK Spišská Nová Ves - HC Košice.Na snímke zľava Antonín Bartoš (Košice) a Peter Gonda (Spišská Nová Ves) počas 34. kola hokejovej Tipsport extraligy HK Spišská Nová Ves - HC Košice.Na snímke vpredu zľava Eduard Šedivý (Košice) a Marek Viedeňský (Spišská Nová Ves) počas 34. kola hokejovej Tipsport extraligy HK Spišská Nová Ves - HC Košice.Na snímke hokejisti Spišskej Novej Vsi sa tešia z víťazstva po zápase 34. kola hokejovej Tipsport extraligy HK Spišská Nová Ves - HC Košice.Na snímke vpravo Danick Martel (Spišská Nová Ves) sa teší z rozhodujúceho gólu v predĺžení zápasu 34. kola hokejovej Tipsport extraligy HK Spišská Nová Ves - HC Košice.

Aj na striedačke Zvolena stál v utorok nový kormidelník, no premiéra Antonína Stavjaňu nedopadla úspešne. Zvolenčania podľahli na domácom ľade Žiline 3:4 a prehrali tretí zápas za sebou. Vlci naopak dosiahli prvý triumf po troch prehrách.

Extraligový nováčik z Prešova dlhodobo figuruje na poslednom mieste, no v závere kalendárneho roka si vylepšil náladu víťazstvom nad Michalovcami 4:3.

Prešovčania zvíťazili nad Duklou tretíkrát zo štyroch vzájomných zápasov v prebiehajúcej sezóne.

Naďalej má však výrazný 11-bodový náskok na 10. miesto, ktoré by znamenalo vyhnutie sa baráži.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Hráčov Banskej Bystrice zastihol záver roka vo výbornej forme. V utorok zdolali Trenčín 4:3 po predĺžení a dosiahli šieste víťazstvo po sebe. Rozhodol o ňom útočník Marek Valach.

Pre hráčov Popradu sa v nedeľu skončila osemzápasová víťazná séria, keď prehrali v Košiciach 0:2, no rok predsa len zakončili víťazstvom.

V utorňajšom zápase si na domácom ľade poradili s Liptovským Mikulášom 2:1 po predĺžení. O ich triumfe rozhodol útočník Aurel Nauš.

Popradu chýbal potrestaný kapitán Adam Cracknell, ktorý dostal stopku po faule v závere zápasu v Košiciach.

Tipsport liga - 34. kolo:

Poprad - Liptovský Mikuláš 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 26. Výhonský (Bjalončík, Calof), 62. Nauš (Sproul) – 34. Vankúš (Fekiač, Ferkodič)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Spišská Nová Ves - Košice 2:1 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Góly: 47. Martel (Giroux, Rapáč), 61. Martel (Džugan, McIsaac) - 37. Mikúš (Krivošík, Petráš)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Banská Bystrica - Trenčín 4:3 pp (1:2, 0:1, 2:0 - 1:0)

Góly: 20. Myklukha (Turnbull, Faith), 50. Valach (Faith, Lucas), 53. Myklukha (Turnbull), 65. M. Valach (Kukuča) – 16. Bezúch (Vitolinš, Mikuš), 19. Varone (Baptiste, Descheneau), 34. Descheneau (Baptiste, Varone)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Prešov - Michalovce 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Góly: 1. Indrašis (Bukarts, Avtsin), 11. Valigura (Ullman, Rockwood), 34. Suja (Valigura, Rockwood), 49. Valigura (Kozák, Ullman) – 9. Virtanen (Martel J., Roy), 37. Martel J. (Virtanen, Welsh), 54. Šmida (Welsh, Safaralejev)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

HKM Zvolen - Vlci Žilina 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Góly: 2. Kudrna (Šramaty), 16. Valach (Cassels, Macek), 52. Hecl (Marcinek, Valach) – 20. Ranford (Mucha, Walega), 28. Korczak (Koyš, Diakov), 40. Walega (Diakov, Ranford), 46. Gachulinec (Baláž)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Nitra - Slovan Bratislava 5:4 sn (0:1, 4:0, 0:3 - 0:0, 1:0)

Góly: 23. Kostenko (Molnár, Stacha), 27. Jackson (Osburn), 28. Lacka (Čederle, Stacha), 34. Hrnka (Buček, Osburn), rozh. nájazd Buček - 14. Marcinko (Bondra, Královič), 41. Bačik (Varga, Bondra), 59. Dmowski (Bačik, Bondra), 59. Marcinko (Dmowski)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Fotka zo zápasu Nitra - Slovan Bratislava.
Fotka zo zápasu Nitra - Slovan Bratislava.
Žiadny tím nevyhral o viac než gól. Tri tímy padli v predĺžení, Slovan stroskotal v nájazdoch
dnes 22:16
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Žiadny tím nevyhral o viac než gól. Tri tímy padli v predĺžení, Slovan stroskotal v nájazdoch