ONLINE: HK Nitra - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (34. kolo)

HK Nitra - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 34. kola Tipsport ligy.
HK Nitra - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 34. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|30. dec 2025 o 15:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 34. kola Tipsport ligy: HK Nitra - HC Slovan Bratislava.

Hokejisti HK Nitra a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 34. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Nitra - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 34. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
30.12.2025 o 18:00
34. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
V 34. kole Tipsport ligy hostí Nitra Slovan Bratislava. Stretnutie sa začína o 18:00.

Nitra je druhá v tabuľke, na konte má 63 bodov, Slovan je prvý so 68 bodmi.
Oba tímy z posledných piatich zápasov tri vyhrali.
Slovan ťahá trojzápasovú víťaznú šnúru, v minulom kole zdolal Zvolen 6:2. Nitrania v minulom kole podľahli Dukle Trenčín 2:3 po predĺžení.

Tímy sa naposledy stretli 17. decembra, Nitra vyhrala na ľade Slovana 3:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HK Nitra - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 34. kola Tipsport ligy.online
HK Nitra - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 34. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK Nitra - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (34. kolo)
dnes 15:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HK Nitra - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (34. kolo)