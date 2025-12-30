ONLINE: HC Prešov - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (34. kolo)

HC Prešov - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 34. kola Tipsport ligy.
HC Prešov - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 34. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
30. dec 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 34. kola Tipsport ligy: HC Prešov - HK Dukla Michalovce.

Hokejisti HC Prešov a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 34. kola Tipsport ligy.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 34. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
30.12.2025 o 18:00
34. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
V 34. kole Tipsport ligy nás čaká východniarske derby, v ktorom posledný Prešov privíta HK DUKLA Michalovce.

HC Prešov

Prešov sa nachádza na poslednom mieste tabuľky so skóre 62:130 a ziskom 25 bodov. Prešovčania prežívajú mimoriadne náročnú sezónu, čo potvrdzujú aj výsledky z posledných piatich duelov. Prehrali v Liptovskom Mikuláši 2:5, doma s Popradom 2:5 a na ľade Spišskej Novej Vsi 0:3. Jediným svetlejším momentom bol domáci triumf nad Košicami 2:1 po predĺžení. Naposledy však Prešov inkasoval vysokú prehru 0:7 práve proti Michalovciam.

HK DUKLA Michalovce

Michalovce sú na 9. priečke tabuľky so skóre 97:110 a 41 bodmi. Ich forma je kolísavá, no v posledných kolách dokázali zbierať dôležité body. Zdolali Spišskú Novú Ves 4:2 a v predchádzajúcom kole prehrali v Košiciach 1:0, zaváhali proti Popradu (2:5) a doma triumfovali nad Liptovským Mikulášom (6:2). Jasným impulzom pre Michalovce je však posledný vzájomný zápas, v ktorom Prešov deklasovali 7:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

