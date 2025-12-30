ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (34. kolo)

HK Spišská Nová Ves - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 34. kola Tipsport ligy.
Sportnet|30. dec 2025 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z 34. kola Tipsport ligy: HK Spišská Nová Ves - HC Košice.

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HC Košice dnes hrajú zápas 34. kola Tipsport ligy.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
30.12.2025 o 17:30
34. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Krajčík, Hronský – Jurčiak, Konc.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 34. kola TIPSPORT ligy medzi HK Spišská Nová Ves a HC Košice.

Spišská Nová Ves je predposledná so ziskom 37 bodov, horšie je na tom len Prešov. Spišiakov, ale ešte budúci mesiac čaká dohrávka 21. kola proti Banskej Bystrici. Z 32 odohraných zápasov má na konte 12 výhier (10 po riadnom hracom čase) a 20 prehier (17 po riadnom hracom čase). Naposledy prehrala na ľade Michaloviec 2:4. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 23 bodmi Archambault. Ten, ale tím pred pár dňami opustil keď zamieril do Angers. Novým najproduktívnejším hráčom SNV je tak Giroux s 21 bodmi.

Košice sú na tom oveľa lepšie a momentálne sú dokonca tretie. Z 33 odohraných zápasov majú na konte 19 výhier (17 po riadnom hracom čase) a 14 prehier (8 po riadnom hracom čase). Naposledy doma zdolali Poprad 2:0. Najproduktívnejšími hráčmi tímu sú s 32 bodmi Krivošík a Petráš.

Tieto tímy sa naposledy stretli pred 2 týždňami. Vtedy sa z víťazstva 2:0 tešili hráči Košíc.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

