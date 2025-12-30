ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (34. kolo)

HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 34. kola Tipsport ligy.
HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 34. kola Tipsport ligy.
Sportnet|30. dec 2025 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z 34. kola Tipsport ligy: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín.

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 34. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 34. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
30.12.2025 o 17:30
34. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 34. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HK DUKLA Trenčín.

Banská Bystrica sa aktuálne nachádza na 5. mieste, pričom má na konte 55 bodov. Po dvoch prehrách v rade so Žilinou a Zvolenom sa barani dostali na víťaznú vlnu, keď postupne zdolali Trenčín 3:2, Slovan 5:0, Nitru 3:2 po predĺžení, Zvolen 5:2 a naposledy Žilinu 3:2.

Trenčín okupuje 8. pozíciu so ziskom 45 bodov, pričom naposledy pretrhol sériu štyroch prehier v rade. Po porážke s Bystricou, Žilinou, Zvolenom a Slovanom totiž uspel na domácom ľade proti Nitre, s ktorou si poradil tesne 3:2 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

