ONLINE: HK Poprad - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (34. kolo)

Hokejisti HK Poprad a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 34. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 34. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
30.12.2025 o 17:00
34. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Vážení diváci, vítame Vás pri sledovaní zápasu 34.kola hokejovej Tipsport ligy medzi tímami HK Poprad a HK 32 Liptovský Mikuláš.
Popradskí hokejisti síce prehrou v Košiciach prišli o 8-zápasovú víťaznú šnúru, stále ale platí, že sa nachádzajú vo výbornej forme. V tabuľkej formy sú Popradčania najlepší za posledných 15 aj 20 kôl! Vďaka výrazne zlepšeným výkonon sa "kamzíci" dostali do top 6, momentálne im patrí 6.priečka tabuľky so ziskom 51 bodov. Z hľadiska produktivity sa darí najmä zohratej zámorskej dvojici útočníkov Cracknell (36 bodov) a Cracknell (34 bodov). Za zmienku stojí aj bodová forma obrancu Sproula, ktorý je s 30 bodmi najproduktívnejším obrancom ligy.
Liptovský Mikuláš vyhral posledné dva zápasy a vďaka tomu sa dotiahol bližšie k Popradu, momentálne má v tabuľke na 7.mieste 50 bodov, to znamená, že v prípade výhry bude môcť svojho súpera preskočiť. Treba povedať, že Liptáci momentálne zažívajú svoju asi najlepšiu sezónu počas celého ligového pôsobenia od roku 2016. Sympatický herný prejav a slušné výsledky znamenajú, že so zverencami Aleša Totera, mimochodom niekdajšieho trénera Popradu, treba rátať. Najproduktívnejším hráčom celku z Liptova je 26-bodový útočník Cormier, ten ale v posledných zápasoch absentoval pre zranenie.
Súperi sa v tejto sezóne stretli trikrát, prvé dva zápasy sa skončili remízou a extra bod získali dvakrát Liptáci. V poslednom meraní síl ale Poprad uspel na Liptove výsledkom 7:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.