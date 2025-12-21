Bystričania sú katom najlepších tímov. Z jej výhry ťaží najviac suverénny Slovan

Oleksiy Myklukha (Banská Bystrica) a Martin Vitaloš (Nitra) v zápase 31. kola hokejovej Tipsport ligy.
Oleksiy Myklukha (Banská Bystrica) a Martin Vitaloš (Nitra) v zápase 31. kola hokejovej Tipsport ligy. (Autor: TASR)
Pozrite si súhrn výsledkov 31. kola Tipsport ligy.

Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom zápase 31. kola Tipsport ligy na ľade Vlkov Žilina 6:2 a udržali si vedúcu priečku v tabuľke.

Domáci nenadviazali na predchádzajúce štyri triumfy a figurujú na treťom mieste, na „belasých“ strácajú šesť bodov.

V drese hostí zaznamenal gól a tri asistencie krídelník Eduard Šimun, obranca Tomáš Královič mal bilanciu 1+2.

Druhá Nitra prehrala doma s HC MONACObet Banská Bystrica 2:3 po predĺžení. „Corgoni“ prehrali v domácom prostredí už piaty duel za sebou a vedúci Slovan Bratislava sa im vzdialil na rozdiel troch bodov. Banská Bystrica vyhrala tretí duel v sérii a poskočila na 5. miesto o bod pred Poprad.

Košice vyhrali nad HK 32 Liptovský Mikuláš 4:3, víťazný gól strelil 11 sekúnd pred koncom zápasu Patrik Lamper.

Na snímke hráči Nitry, ktorý pri oslave storočnice hokoje v Nitre nastúpili v retro dresoch v zápase 31. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC MONACObet Banská Bystrica.
Na snímke zľava Oleksiy Myklukha (Banská Bystrica) a Martin Vitaloš (Nitra) v zápase 31. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC MONACObet Banská Bystrica.
Na snímke zľava Jasper Patrikainen (Nitra) a Roman Faith (Banská Bystrica) v zápase 31. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC MONACObet Banská Bystrica.
Na snímke radosť hráčov Nitry po góle v zápase 31. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC MONACObet Banská Bystrica.
Radosť hráčov Banskej Bystrice po góle v zápase 31. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC MONACObet Banská Bystrica.

Košičania si upevnili priebežné 4. miesto, Liptáci sú po tretej prehre po sebe na 7. mieste tabuľky.

Popradskí hokejisti zvíťazili na ľade Michaloviec 5:2, zaznamenali už siedmy triumf v sérii a sú na šiestej pozícii.

Domáci nenadviazali na predchádzajúce dve výhry a sú na desiatej priečke. Zvolenskí hokejisti vyhrali na ľade Dukly Trenčín 4:3 po predĺžení a na deviatom mieste sa dotiahli na svojho tabuľkového suseda na rozdiel štyroch bodov.

Pre domácich to bola tretia prehra v sérii. Spišská Nová Ves vyhrala nad posledným Prešovom 3:0 a na predposlednom mieste zvýšila svoj náskok pred nedeľným súperom už na dvanásť bodov.

Domáci brankár Filip Surák si pripísal čisté konto.

Tipsport liga - 31. kolo:

Michalovce - Poprad 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Góly: 41. Roy (Virtanen), 52. Meliško (Kytnár) - 13. Cracknell (Sproul, Bjalončík), 40. Lefebvre (Majdan, Výhonský), 47. Bjalončík (Sproul, Calof), 53. Calof (Cracknell, Malina), 60. Török (Cracknell, Urbánek)

Trenčín - Zvolen 3:4 pp (2:2, 1:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 2. Bellerive (Baptiste, Mikuš), 11. Descheneau (Varone, Ahl), 31. Descheneau (Varone, Ahl) - 12. Marcinek (Hecl, Zuzin), 18. Hecl (Zuzin, Marcinek), 25. Jääskeläinen (Cassels, Laferriere), 65. Cassels (Jääskeläinen, Beňo)

Košice - Liptovský Mikuláš 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Góly: 8. Petráš (Rosandič, Krivošík), 17. Mikúš (Petráš, Krivošík), 38. Kvietok (Bučko, Tariška), 60. Lamper (Bučko, Šedivý) - 7. Bíly (Robertson, Kriška), 20. Fekiač (Flood, Sukeľ), 36. Vankúš

Spišská Nová Ves - Prešov 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Góly: 7. Martel (Turanský, Žiak), 29. Turanský (Viedenský), 36. Giľák (Martel, Giroux)

Žilina - Slovan Bratislava 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)

Góly: 47. Korczak (Chicoine, Pobežal), 54. Holenda (Galamboš, Vašaš) – 12. Varga (Šimun), 19. Zeleňák (Královič, Šimun), 20. Šimun (Královič), 38. Dmowski (Takáč), 44. Královič (Šimun, Elson), 55. Dmowski (Takáč)

Nitra - Banská Bystrica 2:3 pp (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1)

Góly: 22. Graham (Paulovič, Kováč), 30. Passolt (Paulovič, Graham) – 7. Lucas (Myklucha, Faith), 54. Faith (Myklucha), 63. Šoltés (Lucas)

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

