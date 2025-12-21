Bystričania sú katom najlepších tímov. Z jej výhry ťaží najviac suverénny Slovan

Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom zápase 31. kola Tipsport ligy na ľade Vlkov Žilina 6:2 a udržali si vedúcu priečku v tabuľke.
Domáci nenadviazali na predchádzajúce štyri triumfy a figurujú na treťom mieste, na „belasých“ strácajú šesť bodov.
V drese hostí zaznamenal gól a tri asistencie krídelník Eduard Šimun, obranca Tomáš Královič mal bilanciu 1+2.
Druhá Nitra prehrala doma s HC MONACObet Banská Bystrica 2:3 po predĺžení. „Corgoni“ prehrali v domácom prostredí už piaty duel za sebou a vedúci Slovan Bratislava sa im vzdialil na rozdiel troch bodov. Banská Bystrica vyhrala tretí duel v sérii a poskočila na 5. miesto o bod pred Poprad.
Košice vyhrali nad HK 32 Liptovský Mikuláš 4:3, víťazný gól strelil 11 sekúnd pred koncom zápasu Patrik Lamper.
Košičania si upevnili priebežné 4. miesto, Liptáci sú po tretej prehre po sebe na 7. mieste tabuľky.
Popradskí hokejisti zvíťazili na ľade Michaloviec 5:2, zaznamenali už siedmy triumf v sérii a sú na šiestej pozícii.
Domáci nenadviazali na predchádzajúce dve výhry a sú na desiatej priečke. Zvolenskí hokejisti vyhrali na ľade Dukly Trenčín 4:3 po predĺžení a na deviatom mieste sa dotiahli na svojho tabuľkového suseda na rozdiel štyroch bodov.
Pre domácich to bola tretia prehra v sérii. Spišská Nová Ves vyhrala nad posledným Prešovom 3:0 a na predposlednom mieste zvýšila svoj náskok pred nedeľným súperom už na dvanásť bodov.
Domáci brankár Filip Surák si pripísal čisté konto.
Tipsport liga - 31. kolo:
Michalovce - Poprad 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Góly: 41. Roy (Virtanen), 52. Meliško (Kytnár) - 13. Cracknell (Sproul, Bjalončík), 40. Lefebvre (Majdan, Výhonský), 47. Bjalončík (Sproul, Calof), 53. Calof (Cracknell, Malina), 60. Török (Cracknell, Urbánek)
Trenčín - Zvolen 3:4 pp (2:2, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 2. Bellerive (Baptiste, Mikuš), 11. Descheneau (Varone, Ahl), 31. Descheneau (Varone, Ahl) - 12. Marcinek (Hecl, Zuzin), 18. Hecl (Zuzin, Marcinek), 25. Jääskeläinen (Cassels, Laferriere), 65. Cassels (Jääskeläinen, Beňo)
Košice - Liptovský Mikuláš 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
Góly: 8. Petráš (Rosandič, Krivošík), 17. Mikúš (Petráš, Krivošík), 38. Kvietok (Bučko, Tariška), 60. Lamper (Bučko, Šedivý) - 7. Bíly (Robertson, Kriška), 20. Fekiač (Flood, Sukeľ), 36. Vankúš
Spišská Nová Ves - Prešov 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Góly: 7. Martel (Turanský, Žiak), 29. Turanský (Viedenský), 36. Giľák (Martel, Giroux)
Žilina - Slovan Bratislava 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)
Góly: 47. Korczak (Chicoine, Pobežal), 54. Holenda (Galamboš, Vašaš) – 12. Varga (Šimun), 19. Zeleňák (Královič, Šimun), 20. Šimun (Královič), 38. Dmowski (Takáč), 44. Královič (Šimun, Elson), 55. Dmowski (Takáč)
Nitra - Banská Bystrica 2:3 pp (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1)
Góly: 22. Graham (Paulovič, Kováč), 30. Passolt (Paulovič, Graham) – 7. Lucas (Myklucha, Faith), 54. Faith (Myklucha), 63. Šoltés (Lucas)
