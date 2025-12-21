ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (31. kolo)

HK Spišská Nová Ves - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 31. kola Tipsport ligy.
HK Spišská Nová Ves - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 31. kola Tipsport ligy.
Sportnet|21. dec 2025 o 13:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 31. kola Tipsport ligy: HK Spišská Nová Ves - HC Prešov.

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HC Prešov dnes hrajú zápas 31. kola Tipsport ligy.

ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 31. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
21.12.2025 o 16:00
31. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 31. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Spišská Nová Ves a HC Prešov.

Dnes teda budeme svedkami súboja dvoch posledných tímov súťaže.

Spišská Nová Ves má na konte 34 bodov a o zápas menej než jej dnešný súper, za posledných osem zápasov však zaznamenala len dve víťazstvá – proti Liptovskému Mikulášu a Michalovciam. V posledných kolách ale nestačila na Košice a Poprad.

Prešov je suverénne posledným tímom so ziskom 25 bodov. Okrem toho má na svojom konte najmenej strelených aj najviac inkasovaných gólov. V poslednom zápase však zvíťazil na domácom ľade s Košicami 2:1 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

