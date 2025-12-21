ONLINE: HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (31. kolo)

Hokejisti HK Nitra a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 31. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 31. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
21.12.2025 o 17:30
31. kolo
Nitra
0:1
(0:1)
7' minúta
Prebiehajúci
B. Bystrica
Prehľad
Góly a asistencie: 7. Lucas (Myklukha, Faith). Rozhodca: Výleta, Lesay – Kacej, Orolin.
Prenos
06:59
Nitrania nahadzujú do pásma Bystrice.
06:03
Banská Bystrica dala gól!
Barani využívajú úvodnú presilovú hru a idú do vedenia! Po skvelej kombinácii Myklukhu a Faitha sa k puku dostal ANDREW LUCAS a otvára skóre! 1:0 pre Banskú Bystricu!
Asistencie: Faith, Myklukha
05:31
Barani usadení v útočnom pásme.
04:49
Bystričania s úvodnou presilovou hrou zápasu.
04:48
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Tímové vylúčenie – 2 min., príliš veľa hráčov na ľade, trest odpyká Molnár.
04:08
Barani v pásme Nitry.
01:24
Nitra s pukom v moci.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HK Nitra: Patrikainen (Krčmár) – Bača, Graham, Carmichael, Osburn, Stacha, Vitaloš, Kostenko, Kováč – Buček, Hrnka, Bajtek – Molnár, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Passolt, Paulovič, Csányi
Tréner: Andrej Kmeč
HC MONACObet Banská Bystrica: Mitens (Rabčan) – Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Michalčin, Česánek, Jasenec, Meszároš – Faith, Myklukha, Turnbull – Šoltés, Messner, Kukuča – Kabáč, Zigo, Valach – Matoušek, Ondrušek, Gron
Tréner: Vlastimil Wojnar
Rozhodca: Výleta, Lesay – Kacej, Orolin.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 31. kola TIPSPORT ligy medzi HK Nitra a HC MONACObet Banská Bystrica.
Nitra je momentálne na druhom mieste. Na vedúci Slovan stráca len 1 bod. Z 30 odohraných zápasov má na konte 20 výhier (17 po riadnom hracom čase) a 10 prehier (9 po riadnom hracom čase). Naposledy vyhrala vo Zvolene vysoko 5:0. Najproduktívnejším hráčom tímu je Krištof s 24 bodmi.
Banská Bystrica je piata so 47 bodmi. Z 29 odohraných zápasov (má ešte 1 zápas k dobru, ktorý bude dohrávať v závere januára so SNV) má na konte 15 výhier (13 po riadnom hracom čase) a 14 prehier (10 po riadnom hracom čase). Naposledy doma vysoko zdolala vedúci Slovan 5:0. Najproduktívnejším hráčom tímu je Turnbull, ktorý je s 39 bodmi zároveň najproduktívnejším hráčom celej súťaže.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred mesiacom. Vtedy sa z vysokého víťazstva 8:1 tešili hráči Nitry.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.