ONLINE: Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (31. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 31. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 31. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
21.12.2025 o 17:00
31. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Príjemnú štvrtú adventnú nedeľu zo Žiliny želám, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 31. kola hokejovej Tipsport ligy, v ktorom hokejisti Vlci Žilina privítajú na domácom ľade hráčov HC Slovan Bratislava. Zápas sa pod Dubňom začína o 17:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné tretie miesto so ziskom 56 bodov. Vlci dnes tak zároveň ukončia sériu piatich zápasov na domácom ľade. V poslednom doterajšom zápase Žilinčania vedení trénerom Milanom Bartovičom zvíťazili nad Duklou Trenčín 4:2 (góly Vlkov 2x Korczak, Koyš a Vašaš). Najproduktívnejším Vlkom je Kanaďan Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 30 kanadských bodov (13+17). Brankárskou jednotkou tímu je ďalší Kanaďan, ktorým je Connor LaCouvée, úspešnosť jeho zákrokov je 91,37%.
Slovanu Bratislava aktuálne patrí v tabuľke Tipsport ligy prvé miesto so ziskom 59 bodov. Zverenci kanadského trénera Bradleyho Tappera v poslednom doterajšom zápase prehrali v Banskej Bystrici s domácimi Baranmi 0:5. Najproduktívnejším hráčom Slovana je Samuel Takáč, ktorý doposiaľ získal 28 kanadských bodov (11+17). Brankárskou jednotkou tímu je Fín Henri Kiviaho, ktorého úspešnosť zákrokov je 91,36%.
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne:
25.11.2025 Žilina – Slovan 1:3
28.09.2025 Slovan – Žilina 5:1
Zápas sa v Žiline začína o 17:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.