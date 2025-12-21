ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (31. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Poprad dnes hrajú zápas 31. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 31. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
21.12.2025 o 15:00
31. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
V 31. kole Tipsport ligy hostia Michalovce Poprad. Stretnutie sa začína o 15:00.
Michalovce sa nachádzajú na 9. mieste, na konte majú 38 bodov. Na ôsmy Trenčín strácajú štyri body. Michalovce vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole triumfovali na ľade Liptovského Mikuláša 6:2.
Popradu patrí 6. priečka so ziskom 45 bodov. Na piatu B. Bystricu stráca dva body, no odohral aj o zápas viac. Pred siedmym L. Mikulášom má náskok jeden bod. Popradčania vyhrali šesť duelov v rade, v minulom kole zdolali Spišskú Novú Ves 7:2.
Michalovce sa nachádzajú na 9. mieste, na konte majú 38 bodov. Na ôsmy Trenčín strácajú štyri body. Michalovce vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole triumfovali na ľade Liptovského Mikuláša 6:2.
Popradu patrí 6. priečka so ziskom 45 bodov. Na piatu B. Bystricu stráca dva body, no odohral aj o zápas viac. Pred siedmym L. Mikulášom má náskok jeden bod. Popradčania vyhrali šesť duelov v rade, v minulom kole zdolali Spišskú Novú Ves 7:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.