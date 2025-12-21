ONLINE: HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (31. kolo)

HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 31. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 31. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|21. dec 2025 o 12:30
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 31. kola Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen.

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 31. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 31. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
21.12.2025 o 15:30
31. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 31. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK DUKLA Trenčín a HKM Zvolen.

Trenčín sa po sérii štyroch výhier v rade trápi, keď uspel v jedinom prípade z posledných piatich zápasov. Hoci zdolal Nitru 4:2, nedokázal odvrátiť porážku s Prešovom, Slovanom, Banskou Bystricou a naposledy Žilinou.

Zvolen je však na tom veľmi podobne, keď za posledných sedem zápasov uspel len na ľade Banskej Bystrice 5:2. Od vtedy však zaznamenal nie len prehry, ale taktiež stretnutia bez streleného gólu – proti Žiline 0:3, proti Nitre 0:5.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 31. kola Tipsport ligy.online
HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 31. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (31. kolo)
dnes 13:00|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (31. kolo)