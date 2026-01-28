    Čerešňák sa nevie dočkať ZOH. Udalostí podobného typu nie je veľa, zdôraznil

    Peter Čerešňák pred zápasom Slovensko - Francúzsko v skupine B na MS v hokeji 2024.
    Peter Čerešňák pred zápasom Slovensko - Francúzsko v skupine B na MS v hokeji 2024. (Autor: Palo Gašpar / Sportnet)
    TASR|28. jan 2026 o 14:43
    V reprezentačnom drese Slovenska to bude jeho tretia účasť na ZOH.

    Slovenskému hokejistovi Petrovi Čerešňákovi sa podarilo skórovať v drese českých Pardubíc po desiatich zápasoch.

    Pre 33-ročného obrancu je to dobrý signál pred blížiacim sa olympijským turnajom v Miláne, v reprezentačnom drese Slovenska to bude jeho tretia účasť na ZOH.

    Čerešňák pomohol svojmu tímu k výhre nad Kladnom 2:1 a potvrdeniu statusu tabuľkovo najlepšieho mužstva tamojšej najvyššej súťaže. V Miláne bude v reprezentačnom drese hrať spolu s klubovým spoluhráčom Milošom Kelemenom.

    „Veľmi sa teším. Udalostí podobného typu nie je v kariére veľa a veľmi si to cením,“ uviedol Čerešňák v rozhovore pre idnes.cz.

    Peter Čerešňák
    Peter Čerešňák (Autor: FOTO/INSTAGRAM)

    Hráč Pardubíc reprezentoval Slovensko už na ZOH 2018 a 2022, v zbierke tak má bronz z Pekingu. „Olympiáda sa bude konečne konať v podstate v strede Európy.

    Naposledy sa to všetko konalo v Pekingu počas covidu, takže to bolo zatvorené a nikam sme poriadne nemohli ísť. Tento rok si to všetko užijeme, nielen my hráči, ale aj fanúšikovia,“ konštatoval Čerešňák.

    Slováci nastúpia na úvod proti Fínsku v stredu 11. februára o 16.40 h, následne ich v skupine čaká ešte Taliansko a Švédsko. „Snažím sa na zápasy zohnať nejaké lístky pre rodinu, do Talianska príde celá Európa,“ dodal slovenský reprezentant.

    Zápasy Slovenska na ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Hokejová skupina B na ZOH 2026

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    dnes 14:43
