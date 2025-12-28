Slováci išli za víťazstvom aj cez bolesť. Nenápadný hrdina platil vybitým zubom

Tomáš Chrenko strelil prvý hetrik šampionátu, brankár Michal Prádel predviedol viacero skvelých zákrokov, ale v slovenských dresoch korčuľovalo veľa nenápadných hrdinov a základom úspechu bol výborný tímový výkon.
Slovenská hokejová reprezentácia zdolala na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v americkom St. Paul rovesníkov z Nemecka 4:1 a spravila dôležitý krok na ceste do štvrťfinále.
Slováci majú v nedeľu voľno. Tretí zápas na turnaji ich čaká až od polnoci z pondelka na utorok stredoeurópskeho času proti domácim Američanom.
"Je dobré, že si môžu vychutnať pozitívnu emóciu. Nech sa nakazia hormónom šťastia, lebo je to niečo skvelé. Bežný človek to nepozná, ale športovcov to posúva vpred," vravel v štúdiu Joj Šport v úlohe experta bývalý brankár a držiteľ troch medailí z majstrovstiev sveta Ján Lašák.
Pre oba tímy to bol možno najdôležitejší súboj v skupine. Slováci naň nastúpili necelých 24 hodín po úvodnom zápase proti Švédom (2:3), ale ešte menej času oddychovali Nemci, ktorí mali v nohách duel proti USA (3:6).
V slovenskej zostave sa premiérovo objavil obranca Luka Radivojevič, ktorý vynechal zápas proti Severanom pre žalúdočné problémy.
"Narodil sa v Edine, dvadsať minút autom od tejto arény, v čase keď jeho otec pôsobil v tíme Minnesota Wild," pripomenuli pred zápasom v prenose kanadskej televízie TSN.
"Vrátil som sa sem po sedemnástich rokoch a má to pre mňa špeciálny nádych," reagoval obranca v krátkom rozhovore pre TSN. Jeho prítomnosť na ľade bolo cítiť.
Ďalším novým mužom v zostave bol Michal Prádel. Vysoký brankár ukázal, že sa na neho spoluhráči môžu spoľahnúť, ale v prvej tretine sa nudil. Slováci ju totiž odohrali vo veľkom štýle.
Boli rýchlejší, vyhrávali osobné súboje a Nemcov takmer do ničoho nepustili a nútili ich k faulom. Veľa naznačoval aj pomer striel na bránku 19:3. Prevahu pretavili v dvojgólový náskok. Druhý gól padol z presilovky, v ktorej sa brániaca štvorica súpera nedostala ani na okamih z pásma.
"Nemcov sme uvarili, zatavili, boli celkom unavení. Pozrite sa na toho nemeckého obrancu, ten bol rád, že padol gól a už je po všetkom," opisoval moment Lašák.
"Slováci boli absolútne dominantní. Ukazujú, že ich výkon proti Švédom nebol náhodný," chválil zverencov Petra Frühaufa aj expert kanadskej TSN Dave Reid, dvojnásobný držiteľ Stanleyho pohára.
Lenže Nemci v druhom dejstve pridali na obrátkach. Za šesť minút zasypali Prádela jedenástimi strelami (Slováci mali iba dve). Tréneri na slovenskej striedačke reagovali intenzívnym hlasovým prejavom.
"Prvá tretine nás oklamala. Boli sme veľmi dobrí a Nemci si s nami nevedeli rady. Ukázalo sa, že keď hráme svoju hru, sme nebezpeční, ale musíme takto vydržať 60 minút.
Vdýchli sme Nemcom život a potom už to bolo náročné. Zopár situácií sme riešili ľahkovážne, čo si nemôžeme dovoliť. Toto sú majstrovstvá sveta, kde sa súperi nevzdávajú, ani keď prehrávajú o tri góly," vysvetľoval po zápase Peter Frühauf.
Namiesto nemeckého kontaktného gólu však padol ďalší slovenský. Útočník Lenny Boss nechtiac zasiahol hokejkou do tváre obrancu Adama Beluška a dostal 2+2 minúty. V presilovke zavŕšil Chrenko aj s prispením dvoch nemeckých hokejok hetrik.
Nemci v treťom dejstve ešte zápas zdramatizovali. Znížili a mohli rýchlo pridať aj druhý gól, ale pri Schäferovej šanci sa opäť blysol Prádel.
V snahe spraviť niečo s výsledkom súper odvolal brankára, no Beluško namieril cez celé klzisko do prázdnej nemeckej bránky.
Pre jedného z nenápadných hrdinov v slovenskom drese to bola najkrajšia odmena. Košický odchovanec v zápase zblokoval viacero nemeckých pokusov, po jednom z nich doskákal v bolestiach na striedačku na jednej nohe.
Útočník Boss mu pri zásahu hokejkou do tváre vybil zub. Po zápase pred kamerou televízie Joj Šport obranca nezaprel svoj pôvod."Som veľmi hrdý na šrácov. Ja som šťastný, že môžem hrať v reprezentácii a ešte som dal aj gól. Ale tu je úplne jedno kto dá gól, sme jeden tím."
Tomáš Chrenko kráča v stopách otca, niekdajšieho úspešného hokejistu, ktorý pôsobí ako generálny manažér nitrianskeho klubu, kde jeho syn hráva.
Hetrik a predvedený výkon možno zvýši jeho šance na budúcoročnom drafte do NHL.
Podobný kúsok mu vyšiel aj v apríli tohto roka na MS U18, kde strelil tri góly Nórom. "Bez spoluhráčov by som to nedokázal. Táto šatňa má všetko, čo je treba," povedal Chrenko a aj on potvrdil, že najväčšou prednosťou Slovákov na turnaji je zatiaľ tímový duch.
"Z pohľadu brankára bolo dôležité, koľko striel dokázali spoluhráči pred ním zblokovať. Mužstvo išlo za svojim cieľom aj cez bolesť," pridal postreh Ján Lašák.
Najbližším súperom Slovákov bude obhajca titulu a topfavorit z USA. "Nikto nie je nezdolateľný," reagoval tréner Frühauf. "Aké sú naše šance? Každý zápas sa začína od 0:0, takže sto percent," dodal Chrenko.