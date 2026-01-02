Slováci sa pokúsia prekvapiť favorita. Kde sledovať zápas Slovensko - Kanada? (TV program)

Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká štvrťfinálový zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Zverenci Petra Frühaufa nastúpia na štadióne 3M Arena v Minneapolise proti favorizovanej Kanade.
Zápas sa začína v sobotu o 2.30 SEČ a odvysiela ho stanica JOJ Šport.
Slováci obsadili v skupine A štvrté miesto, ktoré im zaručilo postup vo štvrťfinále. Do šampionátu vstúpili tesnou prehrou s favorizovaným Švédskom 2:3, následne si pripísali dôležité tri body po výhre 4:1 nad Nemeckom.
Potom prehrali s domácimi Američanmi 5:6 a na záver skupiny aj so Švajčiarmi 2:3.
Kanada v skupine B potvrdila papierové predpoklady a obsadila prvé miesto. Začala gólovou prestrelkou s Čechmi a triumfom 7:5. Body prekvapivo stratila proti Lotyšsku (2:1 pp).
Nováčika z Dánska zdolala hladko 9:1 a v šlágri skupiny si poradila s reprezentantmi Fínska 7:4.
Zápas Slovensko - Kanada nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.
MS v hokeji do 20 rokov 2026 sa hrajú od od 26. decembra do 5. januára.