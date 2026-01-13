Dokážu Slovenky zdolať ďalší favorizovaný tím. Kde sledovať zápas proti Česku? (TV program)

Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026.
Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026. (Autor: Facebook/Hockey Slovakia)
Sportnet|13. jan 2026 o 07:00
Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Česko v skupine B na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026.

Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov čaká ďalší zápas v skupine na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026.

Po vysokej prehre s USA dokázali Slovenky zdolať Fínsko. Na záver skupiny ich čaká derby s Českom.

Zápas sa začína v utorok o 15.00 SEČ a odvysiela ho stanica JOJ Šport.

Joj šport
Kde sledovať zápas v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zápas Slovensko - Česko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.

MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 sa hrajú od 10. do 18. januára v kanadskej provincii Nové Škótsko na ostrove Cape Breton v mestách Membertou a Sydney.

Slovenky obhajujú z minuloročného šampionátu 7. priečku, ktorú si vybojovali po triumfe nad Japonskom v súboji o záchranu v elitnej kategórii.

Do play-off postúpi všetkých osem tímov a následne sa rozhodne, či budú hrať v semifinále, o 5. miesto alebo o udržanie sa.

Tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

USA

2

2

0

0

0

22:1

6

2.

Česko

2

1

0

0

1

10:10

3

3.

Slovensko

2

1

0

0

1

5:15

3

4.

Fínsko

2

0

0

0

2

3:14

0

