Dokážu Slovenky zdolať ďalší favorizovaný tím. Kde sledovať zápas proti Česku? (TV program)

Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov čaká ďalší zápas v skupine na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026.
Po vysokej prehre s USA dokázali Slovenky zdolať Fínsko. Na záver skupiny ich čaká derby s Českom.
Zápas sa začína v utorok o 15.00 SEČ a odvysiela ho stanica JOJ Šport.
Zápas Slovensko - Česko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.
MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 sa hrajú od 10. do 18. januára v kanadskej provincii Nové Škótsko na ostrove Cape Breton v mestách Membertou a Sydney.
Slovenky obhajujú z minuloročného šampionátu 7. priečku, ktorú si vybojovali po triumfe nad Japonskom v súboji o záchranu v elitnej kategórii.
Do play-off postúpi všetkých osem tímov a následne sa rozhodne, či budú hrať v semifinále, o 5. miesto alebo o udržanie sa.
Tabuľka skupiny B
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
USA
2
2
0
0
0
22:1
6
2.
Česko
2
1
0
0
1
10:10
3
3.
Slovensko
2
1
0
0
1
5:15
3
4.
Fínsko
2
0
0
0
2
3:14
0