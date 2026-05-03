Hrdý výkon aj bez zlata. Podľa Bokroša je to iba začiatok kariéry, Staňa: Obdivoval som hráčov

Strieborné medaily z hokejových MS hráčov do 18 rokov znamenajú cenný výsledok slovenských mladíkov, ktorý im môže pomôcť v ďalšej kariére.
- Program a výsledky na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
- Program Slovenska na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
Bude však dôležité, aby naďalej tvrdo pracovali a zužitkovali úspech z domáceho šampionátu. Pre TASR to uviedla trojica osobností slovenského hokeja.
Skúsený tréner Ernest Bokroš v minulosti absolvoval viacero šampionátov s tímami do 18 i 20 rokov.
Najvýraznejší reprezentačný úspech na mládežníckej úrovni dosiahol v sezóne 2014/2015, keď s „dvadsiatkou“ získal bronzovú medailu.
Bokroš: Napokon dosiahli maximum
Výkony slovenských mladíkov na domácom šampionáte v Trenčíne a Bratislave pozorne sledoval: „Ak by niekto pred MS povedal, že tento tím získa striebornú medailu, tak by sme tomu neverili.
Tréner Martin Dendis sa vyjadril, že tím skladal viac z kolektívnych hráčov než z individuálnych. Myslím si, že napokon dosiahli maximum.
Samozrejme, že ak je hráč tak blízko k historickému zlatu, tak ho chce získať, no treba športovo priznať, že švédsky tím bol vo finále lepší.“
Svetový šampionát hráčov do 18 rokov bol pre mnohých hráčov najdôležitejší turnaj kariéry.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko
Aj minulosť ukázala, že im ju pomohol naštartovať a to aj vďaka veľkej pozornosti skautov klubov NHL, pre ktorých je to jeden z najzásadnejších turnajov.
Mnohí z nich si mená viacerých slovenských mladíkov zvýraznili: „Títo hráči mali jedinečnú možnosť predviesť sa na medzinárodnom turnaji, ktorý sledovalo približne 250 skautov z NHL.
Vždy je to však iba začiatok kariéry. Do tohto veku veľmi pracovali s hráčmi ich rodičia. Teraz už nasleduje prechod do profesionálneho mužského hokeja.
Tam to už bude veľmi záležať na tom, ako budú na sebe pracovať a aké možnosti dostanú,“ poznamenal Bokroš.
Ako dlhoročný tréner slovenských mládežníckych výberov vie, akú hodnotu má úspech na vrcholnom podujatí sezóny.
Mládežnícke reprezentácie sú odrazový mostík
Zároveň ho však nepreceňuje a pripomenul, že pre kariéry hráčov strieborného slovenského tímu bude dôležité to, ako budú na sebe naďalej pracovať: „Je to iba čiastočný úspech a treba pokračovať v tvrdej práci.
Teraz ich čakajú MS do 20 rokov. Keď sa už hráč ocitne v mužskom reprezentačnom A-mužstve, to je už známka určitej kvality a potom už kariéra má perspektívu.
Mládežnícke reprezentácie sú odrazový mostík. Veľa hráčov v nich bolo a nespravili nejakú závratnú kariéru,“ uviedol Ernest Bokroš.
Roky skúseností so slovenskými mladíkmi má aj bývalý brankár Rastislav Staňa. Počas uplynulých siedmich sezón pôsobil pri viacerých výberoch a pozná aj hráčov zo súčasného kádra trénera Dendisa.
„Počas leta 2025 získali cennú skúsenosť na turnaji Hlinka Gretzky Cup, ktorý im nevyšiel (jedno víťazstvo, tri prehry, 6 miesto - pozn.). Aj tréneri asi zistili, čo musia zmeniť a zlepšiť. Proti tímom ako Kanada alebo USA musí byť prvoradý tímový výkon. To sa aj stalo.
Pre Slovákov bol kľúčový už prvý zápas proti Kanade. Bol dôležitý pre vývoj v skupine a aj pre sebavedomie hráčov,“ konštatoval Staňa.
Aj on, rovnako ako Bokroš, po finálovom zápase uznal kvality Švédov, ktorí v boji o zlato zaslúžene zvíťazili 4:2. V zápase viedli 4:0, Slováci dvakrát skórovali až v závere, no napriek eufórii už nedokázali vyrovnať.
Staňa: Obdivoval som niektorých hráčov
„Prvá tretina bola ťažká. Švédi sú silní s pukom a naši hráči ho mali len veľmi málo. Viac sa hralo v našom pásme a nedokázali sme si vytvoriť väčší tlak.
Môžeme byť len radi, že sme ju prehrali iba o gól a to predovšetkým vďaka brankárovi Samovi Hrenákovi. V druhej sme viac riskovali a dokázali sme si vytvoriť viac šancí. Škoda nevyužitej šance za stavu 0:1, keď išli dvaja naši hráči na brankára.
Potom sme inkasovali na 0:2 a vtedy som už vedel, že to bude veľmi ťažké. Našich hráčov poznám dva roky a viem, že sa snažia bojovať do poslednej sekundy a to aj v zápasoch proti najsilnejším súperom. Opäť to dokázali, keď v závere za stavu 0:4 strelili dva góly a mali aj ďalšie šance.
Klobúk dolu pred tým. Obdivoval som niektorých hráčov ako Timothy Kazda, ktorí takmer neschádzali z ľadu a stále si dokázali niečo vytvoriť,“ povedal Staňa pre TASR.
Slováci sa v domácom prostredí prezentovali výkonmi, ktorým nechýbali emócie, bojovnosť, kolektívny výkon, ale ani individuálne kvality.
„Skauti poznajú najlepších hráčov z každého tímu a ak mužstvo spraví aj slabší výsledok, tak sa tí najlepší aj tak dostanú do popredia.
V prípade väčšieho úspechu, akým je aj toto finále, to môže pomôcť mnohým dostať sa na hokejovú mapu.
V prípade hráčov, pri ktorých skauti váhajú, či po nich siahnuť, tak zaváži aj takýto výsledok. Ja im budem držať palce, aby sa ich čo najviac dostalo na draft,“ dodal Staňa.
Striebro z domáceho šampionátu bola pre slovenský hokej tretia medaila z MS hráčov do 18 rokov.
Prvú, bronzovú, získali mladíci v roku 1999. O štyri roky neskôr sa partia okolo Jaroslava Haláka, Štefana Ružičku či Andreja Meszároša dostala až do finále, v ktorom prehrala s Kanadou 0:3.
Bol pri tom aj útočník Marek Zagrapan, ktorému striebro slovenských mladíkov oživilo spomienky spred 23 rokov.
Zagrapan: Dosiahli obrovský úspech
„Slovenskí hráči veľmi dobre zvládli turnaj a dosiahli obrovský úspech. Veľmi sa mi páčilo, ako cieľavedome išli za svojím. Boli veľmi dobre pripravení, čo je zásluha aj realizačného tímu. Bez ohľadu na súpera hrali svoj hokej.
Všetky štyri formácie boli schopné prispieť. Tréneri aj hráči neustále opakovali, akú dobrú partiu vytvorili,“ uviedol Zagrapan pre TASR.
Verí, že strieborný úspech bude odrazový mostík pre úspešné kariéry mladých Slovákov: „Ukázali, že vedia súťažiť na najvyššej úrovni. Verím, že čo najviac z nich sa posunie na elitnú úroveň.
Keď sme počas môjho pôsobenia v Prešove hrali v Slovenskej hokejovej lige proti tímu SR "18", tak mladíci hrali veľmi dobre. Bol to organizovaný projekt a vidno, že realizačný tím odvádza veľmi dobrú prácu.“
MS v hokeji do 18 rokov 2026
- Všetko o MS v hokeji U18 2026
- Dvojice o finále a o 3. miesto na MS v hokeji U18 2026
- Sumár: Slovensko - Lotyšsko, semifinále MS v hokeji U18 2026
- Program a výsledky play-off na MS v hokeji U18 2026
- Program a výsledky MS v hokeji U18 2026
- Skupiny a tabuľky MS v hokeji U18 2026
- Slovensko na MS v hokeji U18 2026