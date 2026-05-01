Mladí Slováci o zlato. Pozrite si program boja o medaily na MS v hokeji U18 2026

Slovenských hokejových reprezentantov čakajú vo finále na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov hráči Švédska. Zverenci trénera Martina Dendisa vyhrali v semifinále nad Lotyšskom 1:0
Zápas je na programe v sobotu o 19.00 hod na štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. Boj o bronz medzi Lotyšsko a Českom je na programe o 15.00. Oba zápasy odvysiela stanica JOJ Šport.
Záverečný program MS v hokeji U18 2026
Zápas o bronz - sobota, 2. máj:
15:00 Lotyšsko - Česko
19:00 Slovensko - Švédsko