    Mladí Slováci o zlato. Pozrite si program boja o medaily na MS v hokeji U18 2026

    Na snímke radosť hráčov Slovenska po postupe do finále.
    Na snímke radosť hráčov Slovenska po postupe do finále. (Autor: TASR)
    Sportnet|1. máj 2026 o 22:13
    Pozrite si výsledky program zápasu o bronz a finále na MS v hokeji do 18 rokov 2026 na Slovensku.

    Slovenských hokejových reprezentantov čakajú vo finále na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov hráči Švédska. Zverenci trénera Martina Dendisa vyhrali v semifinále nad Lotyšskom 1:0

    Zápas je na programe v sobotu o 19.00 hod na štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. Boj o bronz medzi Lotyšsko a Českom je na programe o 15.00. Oba zápasy odvysiela stanica JOJ Šport.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Lotyšsko na MS U18 2026


    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Lotyšsko v semifinále na MS v hokeji do 18 rokov 2026
    Na snímke radosť hráčov Slovenska po postupe do finále a skončení semifinále 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov medzi Slovenskom a Lotyšskom v piatok 1. mája 2026 v Trenčíne.
    Na snímke radosť hráčov Slovenska po postupe do finále po skončení semifinále 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov medzi Slovenskom a Lotyšskom v piatok 1. mája 2026 v Trenčíne.
    Na snímke radosť hráčov Slovenska po strelení gólu počas hokejového zápasu Slovensko – Lotyšsko v semifinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v piatok 1. mája 2026 v Trenčíne.
    Na snímke zľava traja najlepší hráči Slovenska na turnaji Samuel Hrenák, Adam Goljer a Timothy Kazda po skončení semifinále 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov medzi Slovenskom a Lotyšskom v piatok 1. mája 2026 v Trenčíne.
    Na snímke radosť hráčov Slovenska po strelení gólu počas hokejového zápasu Slovensko – Lotyšsko v semifinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v piatok 1. mája 2026 v Trenčíne.Na snímke zľava hráč Lotyšska Martins Klaucans, hráč Slovenska Jakub Floris, hráč Lotyšska Tomass Erdmanis-Hermanis a hráč Slovenska Lucián Bernát počas hokejového zápasu Slovensko – Lotyšsko.Na snímke sa teší z gólu hráč Slovenska Michal Jakubec počas hokejového zápasu Slovensko – Lotyšsko v semifinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v piatok 1. mája 2026 v Trenčíne.Na snímke tréner Slovenska Martin Dendis počas hokejového zápasu Slovensko – Lotyšsko v semifinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v piatok 1. mája 2026 v Trenčíne.Na snímke vľavo kapitán Slovenska Adam Goljer a hráč Lotyšska Kristers Obuks počas hokejového zápasu Slovensko – Lotyšsko v semifinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v piatok 1. mája 2026 v Trenčíne. Na snímke vpravo kapitán Slovenska Adam Goljer a hráč Lotyšska Magnuss Avotins počas hokejového zápasu Slovensko – Lotyšsko v semifinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v piatok 1. mája 2026 v Trenčíne. Na snímke zľava brankár Lotyšska Patriks Plumins, hráč Slovenska Matúš Válek, hráč Lotyšska Ricards Lisovskis a hráč Slovenska Filip Kovalčík počas hokejového zápasu Slovensko – Lotyšsko v semifinále.Na snímke vpravo hráč Slovenska Samuel Šramatý a hráč Lotyšska Edvards Laganovskis počas hokejového zápasu Slovensko – Lotyšsko v semifinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v piatok 1. mája 2026 v Trenčíne.Na snímke zaplnený Zimný štadión Pavla Demitru počas hokejového zápasu Slovensko – Lotyšsko v semifinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v piatok 1. mája 2026 v Trenčíne.


    Záverečný program MS v hokeji U18 2026

    Zápas o bronz - sobota, 2. máj:

    15:00 Lotyšsko - Česko

    19:00 Slovensko - Švédsko

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    MS v hokeji U18 2026

    MS v hokeji U18 2026

    Na snímke radosť hráčov Slovenska po postupe do finále.
    Na snímke radosť hráčov Slovenska po postupe do finále.
    Mladí Slováci o zlato. Pozrite si program boja o medaily na MS v hokeji U18 2026
    dnes 22:13
