    Slovenský útočník bol najproduktívnejší hráč. Pozrite si kanadské bodovanie na MS U18 2026

    Na snímke Timothy Kazda zo Slovenska.
    Na snímke Timothy Kazda zo Slovenska. (Autor: TASR)
    Sportnet|2. máj 2026 o 23:43
    Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja hráčov do 18 rokov na Slovensku.

    Slovenský útočník Timothy Kazda bol na domácich MS v hokeji do 18 rokov 2026 najproduktívnejším hokejistom šampionátu.

    Kazda získal v štyroch zápasoch základnej skupiny 6 bodov za štyri góly a dve asistencie. K tomu pridal dva góly a dve asistencie vo štvrťfinále, čo je dokopy 10 bodov. V semifinále proti Lotyšom nebodoval.

    Vo finále proti Švédom dosiahol dve asistencie. Celkovo získal na turnaji 12 bodov za šesť gólov a šesť asistencií.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko vo finále na MS v hokeji do 18 rokov 2026
    Na snímke smútok hráčov Slovenska po prehre vo finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne v sobotu 2. mája 2026. Slovenskí hokejisti získali na domácich MS hráčov do 18 rokov strieborné medaily.
    Na snímke hráči a realizačný tím Slovenska po zisku strieborných medailí pp finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne v sobotu 2. mája 2026. Slovenskí hokejisti získali na domácich MS hráčov do 18 rokov strieborné medaily.
    Na snímke smútok hráčov Slovenska po prehre vo finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne v sobotu 2. mája 2026. Slovenskí hokejisti získali na domácich MS hráčov do 18 rokov strieborné medaily.
    Na snímke radosť hráčov Švédska po zisku zlatých medailí po finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne v sobotu 2. mája 2026. Slovenskí hokejisti získali na domácich MS hráčov do 18 rokov strieborné medaily.
    Na snímke zľava Lucian Bernát zo Slovenska a Hjalmar Cilthe zo Švédska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Samuel Šramatý zo Slovenska a Vilgot Lidén zo Švédska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava Šimon Potočka zo Slovenska, Malte Gustafsson zo Švédska a Samuel Karšay zo Slovenska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava Zigge Bratt zo Švédska, Matúš Válek zo Slovenska a brankár Kevin Tornblom zo Švédska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke šarvátka pred bránkou Slovenska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Maxim Šimko zo Slovenska po vyhlásení za hráča zápasu a bývalý hokejový brankár Ján Lašák po finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne v sobotu 2. mája 2026. Slovenskí hokejisti získali na domácich MS hráčov do 18 rokov strieborné medaily. V sobotnom finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2:4. Na snímke maskot a vpravo kapitán Slovenska Adam Goljer so striebornou trofejou po prehre vo finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne v sobotu 2. mája 2026. Slovenskí hokejisti získali na domácich MS hráčov do 18 rokov strieborné medaily. V sobotnom finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2:4.

    Rovnaký počet bodov dosiahol aj Elton Hermansson. Švédsky útočník strelil však dal o dva presné zásahy menej a obsadil druhé miesto.

    Tretí v poradí bol Američan Wyatt Cullen s deviatimi bodmi. V prvej päťke bol aj ďalší Švéd Bosse Meijer a český útočník Dominik Řípa.

    Kanadské bodovanie na MS U18 2026

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Góly

    Asistencie

    Body

    1.

    Timothy Kazda

    Slovensko

    6

    6

    12

    2.

    Elton Hermansson

    Švédsko

    4

    8

    12

    3.

    Wyatt Cullen

    USA

    3

    6

    9

    4.

    Bosse Meijer

    Švédsko

    3

    5

    8

    5.

    Dominik Řípa

    Česko

    2

    6

    8


    MS v hokeji do 18 rokov 2026

