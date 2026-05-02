Slovenský útočník bol najproduktívnejší hráč. Pozrite si kanadské bodovanie na MS U18 2026

Slovenský útočník Timothy Kazda bol na domácich MS v hokeji do 18 rokov 2026 najproduktívnejším hokejistom šampionátu.
- Program a výsledky na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
- Program Slovenska na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
Kazda získal v štyroch zápasoch základnej skupiny 6 bodov za štyri góly a dve asistencie. K tomu pridal dva góly a dve asistencie vo štvrťfinále, čo je dokopy 10 bodov. V semifinále proti Lotyšom nebodoval.
Vo finále proti Švédom dosiahol dve asistencie. Celkovo získal na turnaji 12 bodov za šesť gólov a šesť asistencií.
Rovnaký počet bodov dosiahol aj Elton Hermansson. Švédsky útočník strelil však dal o dva presné zásahy menej a obsadil druhé miesto.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko na MS U18 2026
Tretí v poradí bol Američan Wyatt Cullen s deviatimi bodmi. V prvej päťke bol aj ďalší Švéd Bosse Meijer a český útočník Dominik Řípa.
Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja MS do 18 rokov 2026.
Poradie
Meno
Krajina
Góly
Asistencie
Body
1.
Timothy Kazda
Slovensko
6
6
12
2.
Elton Hermansson
Švédsko
4
8
12
3.
Wyatt Cullen
USA
3
6
9
4.
Bosse Meijer
Švédsko
3
5
8
5.
Dominik Řípa
Česko
2
6
8
MS v hokeji do 18 rokov 2026
- Všetko o MS v hokeji U18 2026
- Dvojice o finále a o 3. miesto na MS v hokeji U18 2026
- Sumár: Slovensko - Lotyšsko, semifinále MS v hokeji U18 2026
- Program a výsledky play-off na MS v hokeji U18 2026
- Program a výsledky MS v hokeji U18 2026
- Skupiny a tabuľky MS v hokeji U18 2026
- Slovensko na MS v hokeji U18 2026