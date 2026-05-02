Slovákov bude o rok čakať náročná úloha. Akú skupinu im prisúdil domáci šampionát?

Slovenskí hokejisti získali na MS v hokeji do 18 rokov 2026 strieborné medaily.
- Program a výsledky na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
- Program Slovenska na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
- ONLINE: Slovensko - Švédsko, finále na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
V sobotnom finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2:4. Slováci získali medailu v tejto vekovej kategórii prvýkrát od roku 2003, keď boli rovnako strieborní.
Bronz na šampionáte v Trenčíne a Bratislave si vybojovali Česi, ktorí v zápase o tretie miesto zdolali Lotyšsko 4:1.
Až za pódiom skončili prekvapivo dve zámorské veľmoci – USA obsadili piate miesto, Kanada šieste. Z celkovom hodnotení za nimi nasledovali Fínsko, Dánsko a Nórsko.
Z elitnej divízie vypadli Nemci, ktorých miesto na budúci rok zaujmú Švajčiari.
Šampionát do 18 rokov sa v roku 2027 uskutoční v USA, finálne dejiská zatiaľ oznámené neboli.
Na základe tohtoročného poradia, ktoré prinieslo viacero prekvapivých výsledkov, boli už krátko po skončení finálového zápasu zostavené skupiny na budúci rok.
Slovensko nastúpi v skupine B po boku Česka, Kanady, Fínska a Švajčiarska. Skupina A bude patriť čerstvým majstrom sveta Švédom, ďalej Lotyšom, USA ako domácemu tímu, Dánsku a Nórsku.
Rozloženie síl komentovali aj experti JOJ Šport. „Slováci môžu byť sebavedomí aj v tejto skupine. Tento rok zdolali Kanadu a s Fínskom prehrali po predĺžení," zhodnotil Martin Chovan.
Opačný názor mal bývalý hokejista Andrej Šťastný: „Radšej by som bol v tej druhej skupine."
Základné skupiny na MS U18 2027
Skupina A:
Švédsko
Lotyšsko
USA (domáci tím)
Dánsko
Nórsko
Skupina B:
Slovensko
Česko
Kanada
Fínsko
Švajčiarsko
MS v hokeji do 18 rokov 2026
- Všetko o MS v hokeji U18 2026
- Dvojice o finále a o 3. miesto na MS v hokeji U18 2026
- Sumár: Slovensko - Lotyšsko, semifinále MS v hokeji U18 2026
- Program a výsledky play-off na MS v hokeji U18 2026
- Program a výsledky MS v hokeji U18 2026
- Skupiny a tabuľky MS v hokeji U18 2026
- Slovensko na MS v hokeji U18 2026