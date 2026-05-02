    Slovákov bude o rok čakať náročná úloha. Akú skupinu im prisúdil domáci šampionát?

    Radosť hráčov Slovenska po postupe do finále na MS U18 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet|2. máj 2026 o 23:32
    V akej skupine si zahrajú Slováci na MS U18 2027?

    Slovenskí hokejisti získali na MS v hokeji do 18 rokov 2026 strieborné medaily.

    V sobotnom finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2:4. Slováci získali medailu v tejto vekovej kategórii prvýkrát od roku 2003, keď boli rovnako strieborní.

    Bronz na šampionáte v Trenčíne a Bratislave si vybojovali Česi, ktorí v zápase o tretie miesto zdolali Lotyšsko 4:1.

    Až za pódiom skončili prekvapivo dve zámorské veľmoci – USA obsadili piate miesto, Kanada šieste. Z celkovom hodnotení za nimi nasledovali Fínsko, Dánsko a Nórsko.

    Z elitnej divízie vypadli Nemci, ktorých miesto na budúci rok zaujmú Švajčiari.

    Šampionát do 18 rokov sa v roku 2027 uskutoční v USA, finálne dejiská zatiaľ oznámené neboli.

    Na základe tohtoročného poradia, ktoré prinieslo viacero prekvapivých výsledkov, boli už krátko po skončení finálového zápasu zostavené skupiny na budúci rok.

    Slovensko nastúpi v skupine B po boku Česka, Kanady, Fínska a Švajčiarska. Skupina A bude patriť čerstvým majstrom sveta Švédom, ďalej Lotyšom, USA ako domácemu tímu, Dánsku a Nórsku.

    Rozloženie síl komentovali aj experti JOJ Šport. „Slováci môžu byť sebavedomí aj v tejto skupine. Tento rok zdolali Kanadu a s Fínskom prehrali po predĺžení," zhodnotil Martin Chovan.

    Opačný názor mal bývalý hokejista Andrej Šťastný: „Radšej by som bol v tej druhej skupine."

    Základné skupiny na MS U18 2027

    Skupina A:

    Švédsko

    Lotyšsko

    USA (domáci tím)

    Dánsko

    Nórsko

    Skupina B:

    Slovensko

    Česko

    Kanada

    Fínsko

    Švajčiarsko

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

