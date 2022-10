Istotu v NHL má kvarteto Slovákov. Regenda či Slafkovský stále bojujú o miesto

Zrejme to však nebude konečný počet Slovákov v profilige v úvode ročníka 2022/2023. V prípravných kempoch bojovali do poslednej chvíle o miestenku v hlavnom mužstve Juraj Slafkovský (Montreal), Šimon Nemec (New Jersey), Pavol Regenda (Anaheim) i Adam Ružička (Calgary).

Devils sa po neúspešných rokoch chcú vrátiť do play off a 31-ročného krídelníka veľmi teší, ako sa tím oproti minulej sezóne zlepšil v bránkovisku, kde k Mackenziemu Blackwoodovi pribudol v lete Čech Vítek Vaněček. Obaja sa ukazovali v príprave vo veľmi dobrom svetle.

Dvaja stabilní obrancovia

Stabilnou súčasťou defenzívy Tampy Bay je Černák, ktorý sa s Lightning trikrát za sebou prebojoval do finále play off a v rokoch 2020 a 2021 dobyl slávny Stanleyho pohár. Po odchode veterána Ryana McDonagha do Nashvillu a podpise nového dlhodobého kontraktu má Černák v tíme ešte vyššie postavenie a naskakovať by mal v prvom obrannom páre s Victorom Hedmanom.

V prvej defenzívnej formácii hral už v minulom ročníku pravidelne aj Fehérváry a v tom nasledujúcom sa s ním rovnako pevne počíta po boku Johna Carlsona. Počas kempu popracoval na svojej tvrdosti, spoločne s Paulom Cotterom z Vegas boli s 24 hitmi najčastejšie bodyčekujúcimi hráčmi prípravy.

"To je jedna z vecí, ktorú často robím na ľade - hrám tvrdo. Nemusia to byť veľké hity, základom je odstaviť súpera od puku a byť hráčom, proti ktorému sa nehrá ľahko," zdôraznil v rozhovore pre NBC Sports Fehérváry, ktorý chce vo svojej druhej kompletnej profiligovej sezóne zdokonaliť najmä ofenzívnu stránku hry.

"Mojou prioritou je vždy byť stopercentný v obrane, robiť vzadu správne rozhodnutia. Na to sa sústreďujem, no viem, že moja ofenzívna časť hry by sa mohla zlepšiť."