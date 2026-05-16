Urobíme všetko, aby sme vyhrali, vyhlásil Slafkovský. Tipol, kto strelí gól Montrealu

Montreal Canadiens oslavujú gól.
Montreal Canadiens oslavujú gól. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|16. máj 2026 o 09:13
ShareTweet0

Montreal môžu po piatich rokoch postúpiť do finále konferencie.

Hokejisti Montrealu Canadiens na čele so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským sú pripravení zahrať si po piatich rokoch opäť konferenčné finále v zámorskej NHL.

V sérii s Buffalom Sabres vedú 3:2 na zápasy a najbližší duel sa odohrá v ich domácom Bell Centre.

V rámci druhého kola tohtoročného play off ide o poslednú sériu, ktorá ešte nepozná svojho víťaza.

Tromfy sú v rukách Montrealu, jedno víťazstvo ich delí od možnosti konfrontácie s Carolinou a priblíženiu sa bojom o Stanleyho pohár. Na svojej strane budú mať navyše svoje publikum.

„Myslím si, že Cole Caufield skóruje. Teraz však vážne, musíme hrať skutočne tvrdo a naplno. Je potrebné nehrať tak, ako keby je skóre zápasu 0:0, ale tak, že sme na začiatku série a chceme získať na svoju stranu prvé víťazstvo.

Hrať naplno, urobiť všetko a nedovoliť im, aby sa priblížili k našej bránke,“ citovala Slafkovského oficiálna stránka profiligy.

Canadiens sú krok od prvého konferenčného finále od roku 2015 s plnou diváckou účasťou, pred piatimi rokmi bola totiž v dôsledku pandémie koronavírusu limitovaná návštevnosť na zápasoch v Bell Centre.

„Je potrebné ukázať toho veľa, ak chcete vyradiť súpera. V šiestom zápase v sérii s Tampou Bay Lightning sme si mysleli, že sme odohrali jeden z našich najlepších zápasov a nevyhrali sme.

Je tak potrebné ukázať to najlepšie a ešte viac. Je potrebné byť koncentrovaní,“ vyhlásil kouč Montrealu Martin St. Louis. Šiesty duel série je na programe v noci na nedeľu.

Pavúk play-off NHL

NHL

Montreal Canadiens oslavujú gól.
Montreal Canadiens oslavujú gól.
Urobíme všetko, aby sme vyhrali, vyhlásil Slafkovský. Tipol, kto strelí gól Montrealu
dnes 09:13
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Urobíme všetko, aby sme vyhrali, vyhlásil Slafkovský. Tipol, kto strelí gól Montrealu