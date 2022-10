Vybojoval si Regenda NHL? Mal aj šťastie, vravia pokročilé štatistiky

Regenda sa totiž po sezóne 2021/22 dohodol s klubom BK Mladá Boleslav, kde predtým pôsobil Miloš Kelemen. Presvedčivé výkony na olympiáde a majstrovstvách sveta mu však vyniesli pozvánku rovno do zámoria.

Dvadsaťdvaročný slovenský útočník sa v kempe Anaheimu Ducks uviedol parádne. A to mal teraz pôvodne hrávať v českej Tipos extralige.

ANAHEIM. Z Michaloviec rovno do NHL. Takto môže s veľkou pravdepodobnosťou vyzerať príbeh Pavla Regendu.

V jeho kontrakte je aj doložka o presune do Európy, ktorá by hráčovi v prípade uváženia pomohla vrátiť sa z USA a hrať na hosťovaní v niektorej z európskych súťaží.

A stalo sa. Regenda v piatich prípravných zápasoch strelil tri góly a pridal k nim tri asistencie. Zbieral viac ako bod na zápas.

„Bolo vidno, že je to veľká nádej. Mladík toho veľa nacestoval a hral veľmi dobrý hokej. Mal toho veľa odohraté, bol plný energie. Jeho pozitívnymi stránkami sú dobrá hokejová postava a vie sa pohybovať pred súperovou bránkou. Má na to nos, nebojí sa chodiť do predbránkových priestorov,“ chválil ho kouč Dallas Eakins.