Nemca zrejme pošlú do AHL. Prečo pred ním uprednostnia iných?

NEWARK. V prípravnom kempe New Jersey Devils zostáva osmička obrancov. Medzi nich patrí aj dvojka posledného draftu, Šimon Nemec. Celkovo je v hlavných kempoch už len kvarteto hráčov z posledného draftu. Nemca dopĺňajú krajan Juraj Slafkovský, Kanaďan Shane Wright a Čech David Jiříček. Obrancov v príprave "diablov" je prebytok. Sú ôsmi a pred prvým zápasom základnej časti bude musieť jeden z nich odísť. Čierny Peter padne do rúk zrejme práve Nemcovi.

Dvaja hlavní konkurenti Devils začínajú ročník 2022/23 štrnásteho októbra, teda v piatok, o 1.00 SEČ. Predstavia sa na ľade Philadelphie. Prvý domáci zápas odohrajú o dva dni neskôr proti Detroitu.

V tom čase už bude zostava pozostávať len zo siedmich bekov. Aktuálne sa s prvým tímom pripravujú okrem Nemca aj Dougie Hamilton, Ryan Graves, Jonas Siegenthaler, Damon Severson, John Marino, Brendan Smith a Kevin Bahl.

Šimon Nemec sa raduje so spoluhráčmi z New Jersey Devils na turnaji Prospects Challenge 2022. (Autor: Twitter New Jersey Devils)

Podľa novinára Ryana Novozinského z nj.com sa súboj aktuálne zúžil na to, kto bude siedmym obrancom mužstva. O pozíciu hrajú Brendan Smith, Kevin Bahl a Šimon Nemec. Jeden z tria nastúpi v úvodnom stretnutí, druhý bude čakať na šancu a trénovať s A-tímom, prípadne sa v zápasoch rotovať. Tretieho čaká AHL. Excelentný kemp Bahla American Hockey League, teda farmárska súťaž NHL, by najväčší zmysel mohla dávať práve pri Nemcovi. Poslať ho o level nižšie klub nič nestojí. Brendan Smith by totiž musel byť umiestnený na waiver listinu. Dvadsaťštyri hodín by tak bol k dispozícii ako voľný hráč ktorémukoľvek klubu v lige, "diabli" by oňho mohli prísť úplne zadarmo.

Tridsaťtriročný zadák už v lige odohral 571 stretnutí. Devils s ním v lete podpísali dvojročnú zmluvu. Kevin Bahl je mladou nádejou. Dvadsaťdvaročný 197 centimetrov vysoký kanadský rodák má za sebou excelentný kemp a je veľmi možné, že trénerov zaujal natoľko, aby mu dali priestor v tretej obrane a uprednostnili ho pred Smithom. Pri tomto scenári má presun Nemca do AHL takmer stopercentnú pravdepodobnosť. Ak by s Bahlom počítali v otváracej zostave a pri Smithovi museli riskovať jeho stratu, "farma" by logicky čakala Nemca.

Pravá strana obrany, kde by malo byť Nemcovo miesto, sa už navyše zdá byť obsadená. Na nej by mali hrať Hamilton, Severson a Marino. Pomôže mu AHL? Nemec v kempe a prípravných stretnutiach ukázal svoje výnimočnosti i veci, ktoré potrebuje dotrénovať. Konfrontoval ho s nimi i hlavný kouč Lindy Ruff. V hre piatich proti piatim odohral slovenský obranca v troch stretnutiach 53 a pol minúty. Nebodoval, nebol vylúčený, trikrát vystrelil na bránu, raz stratil a trikrát získal puk, rozdal tri bodyčeky a štyri inkasoval. V tabuľke +/- má negatívnu hodnotu -3. Pre osemnásťročného beka môže byť farma najlepším možným variantom vývoja.