Vegas musia pred semifinále riešiť veľký problém. Vedenie ligy im zobralo voľbu v drafte

John Tortorella. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. máj 2026 o 07:54
Trénerovi tímu udelilo vedenie pokutu 100-tisic dolárov.

Vedenie zámorskej hokejovej NHL potrestalo klub Vegas Golden Knights odobratím voľby v 2. kole draftu a trénerovi tímu Johnovi Tortorellovi udelilo pokutu 100-tisic dolárov za porušenie pravidiel o prístupe k médiám.

Tortorella po piatkovom víťazstve Vegas na ľade Anaheimu (5:1), ktorým Golden Knights spečatili postup do finále Západnej konferencie, neprišiel na pozápasové stretnutie s novinármi.

Klub zároveň nesprístupnil šatňu v súlade s pravidlami, na ktorých sa dohodli NHL a hráčska asociácia NHLPA.

Profiliga vo vyhlásení uviedla, že Vegas potrestala po predchádzajúcich upozorneniach. Klub sa môže proti rozhodnutiu osobne odvolať v priebehu budúceho týždňa v sídle NHL v New Yorku, pripomenula agentúra AP.

