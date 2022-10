Legendy skončili, prichádza mladá krv. Čo čaká Slovákov v novej sezóne NHL?

Počet našincov v najlepšej hokejovej lige sveta opäť nebude vysoký. Zdá sa však, že medzi stálice prichádza mladá krv, ktorá prevezme štafetu. Umocňuje to fakt, že kariéru ukončili velikáni Zdeno Chára a Andrej Sekera.

NEW YORK. Prípravné kempy sa pomaly blížia k svojmu záveru. Kluby škrtajú ďalších hráčov a Slovensko pomaly tuší, ktorí hráči začnú nový ročník v NHL.

Prichádza v nej slovenský prerod? A spopularizuje ju ešte viac? To nie je otázka len budúcej, ale i ďalších sezón.

Aké sú príbehy a vyhliadky Slovákov, ktorí v lige nastúpia či môžu nastúpiť v najbližšej sezóne?

Erik Černák

Pre mnohých najlepší slovenský hokejista súčasnosti vstupuje do novej sezóny s väčšou zodpovednosťou. Pôvodne mal hrať o nový kontrakt, no ten si už dávno vybojoval.

V Tampe Bay dostal toto leto istotu v podobe osemročnej zmluvy, ktorá mu dokopy vynesie 41 600 000 dolárov a začne platiť od úvodu sezóny 2023/24.

Rodený Košičan teda môže stráviť budúci rok vo väčšej psychickej pohode. Vie, že „blesky“ s ním aj do budúcna počítajú, hoci s nimi vyhral, čo mohol.

Je jeho tím na úpadku? Najdôležitejšia otázka týkajúca sa Bolts znie práve takto. Tampa Bay by nemala mať problém dostať sa do play off a tam môže opäť zdolať nejedného súpera.

Šanca na štvrté finále za štyri roky je v NHL vždy malá. No tím vedený Hedmanom, Kučerovom, Stamkosom či Vasilevským neradno nikdy odpisovať. V júni boli blízko majstrovskému hetriku. Premožiteľa v play off našli po troch rokoch vo finále, keď ich zdolali Colorado Avalanche.

Slávny floridský klub tak bude opäť mať najvyššie ambície. Černák bude toho súčasťou.