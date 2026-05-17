    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina B
    3 - 2
    1:0, 0:2, 1:0, 1:0
    Po predĺžení
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko

    Národná tragédia, vraveli českí fanúšikovia. Slovinci majú výhru, na ktorú budú dlho spomínať

    Marcel Mahkovec strieľa víťazný gól proti Česku.
    Fotogaléria (12)
    Marcel Mahkovec strieľa víťazný gól proti Česku. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|17. máj 2026 o 07:20
    ShareTweet0

    Hrdinom večera sa stal český brankár v drese Slovinska.

    Dánsko vo štvrťfinále vyradilo Kanadu, Rakúsko zdolalo Fínsko a Nóri uhrali remízu s USA.

    Majstrovstvá sveta každoročne prinášajú výnimočné príbehy outsiderov, ktorí na chvíľu zaskočia hokejový svet. 

    Na prvé prekvapenie šampionátu vo Švajčiarsku sme nečakali dlho, udialo sa už v druhý deň. 

    Ústrednou postavou rozprávky sú tentokrát hokejisti Slovinska. V úvodnom zápase na turnaji šokovali Česko, vyhrali 3:2 po predĺžení

    394 vs. 8658

    Aby sme pochopili, aké veľké prekvapenie to je, musíme sa pozrieť na čísla. 

    Slovinsku v rebríčku IIHF (po MS 2025) patrí 15. miesto. V krajine je registrovaných 394 hokejistov, vrátane mladíkov od osem do dvadsať rokov. Za posledných 10 rokov hrajú Slovinci len štvrtýkrát v elitnej kategórii. 

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel GregaZ dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    Česko dlhodobo patrí medzi najlepšiu šesticu tímov na svete. V najnovšej verzii rebríčka IIHF je na piatom mieste a podľa dostupných informácií má 8658 registrovaných hráčov. 

    Prekvapivý bol už výsledok po prvej tretine, Slovinci zásluhou Matica Töröka otvorili skóre. 

    Česi postupne prebrali opraty zápasu a v druhej časti hry výsledok otočili, aj keď nevyužili dve presilové hry. 

    Lenže v 49. minúte prišlo vyhrané buly v útočnom pásme a úspešná strela Anžeho Kuralta - 2:2. 

    Slovinci na MS s Českom nikdy neuhrali ani len remízu. Až doteraz. A to ešte netušili, čo sa stane o zopár minút neskôr. 

    Fotogaléria zo zápasu Slovinsko - Česko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Marcel Mahkovec počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Marcel Mahkovec počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Marcel Mahkovec počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Slovinskí hráči oslavujú po strelení gólu počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    12 fotografií
    Český hráč Matyáš Melovský (vľavo) bojuje o puk proti slovinskému brankárovi Lukášovi Horákovi počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026. Český hráč Roman Červenka (vľavo) bojuje o puk proti slovinskému hráčovi Žanovi Ježovšekovi počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026. Slovinský hráč Matic Torok (vľavo) bojuje o puk proti českému hráčovi Michalovi Kovářčikovi (vpravo) počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026. Český hráč David Tomášek (vľavo) bojuje o puk proti slovinskému hráčovi Lukovi Maverovi (vpravo) počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026. Český hráč Lukáš Sedlák (vľavo) bojuje o puk proti slovinskému hráčovi Blažovi Gregorcovi (vpravo) počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026. Marcel Mahkovec počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.Marcel Mahkovec počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.Anze Kuralt a Michal Kempny počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.

    Bol to faul alebo nie? 

    Predĺženie na MS sa hrá vo formáte troch proti trom. Táto verzia ponúka skutočné hokejové divadlo a to sobotné vo Fribourgu trvalo len minútu a štrnásť sekúnd. 

    Po neúspešnom útoku Česka získal ešte v obrannom pásme puk slovinský útočník Marcel Mahkovec. 

    Pred ním bolo iba 40 metrov ľadu a brankár Dominik Pavlát. Dvadsaťdvaročný Slovinec absolvoval najdlhší samostatný nájazd v živote, zakončil ho presnou strelou pod lapačku. 

    VIDEO: Víťazný gól Slovinska v predĺžení

    Nasledovala mohutná oslava. 

    „Povedzte, že to je národná tragédia," odkazovali nespokojní českí fanúšikovia pri odchode zo štadióna.

    Slovinsko nikdy v histórii nevyhralo nad Českom na pôde majstrovstiev sveta. Päť doterajších duelov vyhrali Česi so skóre 25:11. 

    Posledné meranie síl ale dopadlo lepšie pre hokejového trpaslíka. 

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Marcel Mahkovec strieľa víťazný gól proti Česku.
    Marcel Mahkovec strieľa víťazný gól proti Česku.
    Národná tragédia, vraveli českí fanúšikovia. Slovinci majú výhru, na ktorú budú dlho spomínať
    Martin Turčin|dnes 07:20
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Marcel Mahkovec strieľa víťazný gól proti Česku.
    Marcel Mahkovec strieľa víťazný gól proti Česku.
    Národná tragédia, vraveli českí fanúšikovia. Slovinci majú výhru, na ktorú budú dlho spomínať
    Martin Turčin|dnes 07:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Národná tragédia, vraveli českí fanúšikovia. Slovinci majú výhru, na ktorú budú dlho spomínať