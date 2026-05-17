Národná tragédia, vraveli českí fanúšikovia. Slovinci majú výhru, na ktorú budú dlho spomínať

Dánsko vo štvrťfinále vyradilo Kanadu, Rakúsko zdolalo Fínsko a Nóri uhrali remízu s USA.
Majstrovstvá sveta každoročne prinášajú výnimočné príbehy outsiderov, ktorí na chvíľu zaskočia hokejový svet.
Na prvé prekvapenie šampionátu vo Švajčiarsku sme nečakali dlho, udialo sa už v druhý deň.
Ústrednou postavou rozprávky sú tentokrát hokejisti Slovinska. V úvodnom zápase na turnaji šokovali Česko, vyhrali 3:2 po predĺžení.
394 vs. 8658
Aby sme pochopili, aké veľké prekvapenie to je, musíme sa pozrieť na čísla.
Slovinsku v rebríčku IIHF (po MS 2025) patrí 15. miesto. V krajine je registrovaných 394 hokejistov, vrátane mladíkov od osem do dvadsať rokov. Za posledných 10 rokov hrajú Slovinci len štvrtýkrát v elitnej kategórii.
Česko dlhodobo patrí medzi najlepšiu šesticu tímov na svete. V najnovšej verzii rebríčka IIHF je na piatom mieste a podľa dostupných informácií má 8658 registrovaných hráčov.
Prekvapivý bol už výsledok po prvej tretine, Slovinci zásluhou Matica Töröka otvorili skóre.
Česi postupne prebrali opraty zápasu a v druhej časti hry výsledok otočili, aj keď nevyužili dve presilové hry.
Lenže v 49. minúte prišlo vyhrané buly v útočnom pásme a úspešná strela Anžeho Kuralta - 2:2.
Slovinci na MS s Českom nikdy neuhrali ani len remízu. Až doteraz. A to ešte netušili, čo sa stane o zopár minút neskôr.
Bol to faul alebo nie?
Predĺženie na MS sa hrá vo formáte troch proti trom. Táto verzia ponúka skutočné hokejové divadlo a to sobotné vo Fribourgu trvalo len minútu a štrnásť sekúnd.
Po neúspešnom útoku Česka získal ešte v obrannom pásme puk slovinský útočník Marcel Mahkovec.
Pred ním bolo iba 40 metrov ľadu a brankár Dominik Pavlát. Dvadsaťdvaročný Slovinec absolvoval najdlhší samostatný nájazd v živote, zakončil ho presnou strelou pod lapačku.
VIDEO: Víťazný gól Slovinska v predĺžení
Nasledovala mohutná oslava.
„Povedzte, že to je národná tragédia," odkazovali nespokojní českí fanúšikovia pri odchode zo štadióna.
Slovinsko nikdy v histórii nevyhralo nad Českom na pôde majstrovstiev sveta. Päť doterajších duelov vyhrali Česi so skóre 25:11.
Posledné meranie síl ale dopadlo lepšie pre hokejového trpaslíka.