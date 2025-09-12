Prečo je Nitra favorit a majster má problémy? Otázky a odpovede o Tipsport lige

BRATISLAVA. Najvyššia slovenská hokejová súťaž v piatok odštartuje úvodným kolom už svoj v poradí 33. ročník.
Od novej sezóny dostane súťaž aj nový názov. Po piatich rokoch sa Tipos extraliga mení na Tipsport liga.
V ročníku 2025/2026 bude mať opäť dvanásť účastníkov - HC Košice, HC Slovan Bratislava, HK Dukla Trenčín, HC MONACObet Banská Bystrica, Vlci Žilina, HK Nitra, HK Poprad, HKM Zvolen, HK 32 Liptovský Mikuláš, HK Dukla Michalovce a HK Spišská Nová Ves.
Obhajcom titulu sú Košice, ktoré vlani v siedmom zápase finále zdolali Nitru. Na treťom mieste sa umiestnila Žilina.
Krátko pred začiatkom nového ročníka prinášame desať najdôležitejších otázok a odpovedí o Tipsport lige.
Prečo je Nitra najväčší favorit už na začiatku?
Kým v posledných rokoch bola Nitra skôr podceňovaným tímom, ktorý v play-off prekvapoval, do nového ročníka vstupuje s nálepkou najväčšieho favorita.
„Nitra sa tento rok môže poraziť iba sama," uviedol bývalý hokejista a dnes televízny expert Branko Radivojevič v podcaste Hokejový BOSS.
Tím, ktorý zložil generálny manažér Tomáš Chrenko, vyzerá na papieri najsilnejšie zo všetkých a ani samotné vedenie klubu neskrýva najvyššie ambície.
Pre klub, ktorý tento rok oslávi storočnicu, hovorí viacero faktorov. Základom je tradične silné domáce jadro, ktoré zostalo pokope. Hráči ako Mezei, Buček, Čederle, Bubela či Hrnka dodávajú mužstvu potrebnú stabilitu.
Do tímu navyše počas leta prišli veľké mená - útočníci Michal Krištof a Matej Paulovič či kanadský brankár Dylan Ferguson, ktorý má skúsenosti aj z NHL.
Osobitnou kapitolou je útočník Samuel Buček. Najproduktívnejší slovenský hokejista posledných dvoch sezón sa v Nitre vždy cítil dobre a aj keď je momentálne zranený a jeho návrat sa očakáva až niekedy na prelome októbra a novembra, jeho prítomnosť dodáva tímu sebavedomie aj ofenzívnu iskru.
Predovšetkým v play-off môže rozhodovať šírka kádra, na ktorú dbali aj pod Zoborom. Na 12 miest v útoku bude pri plnom zdraví čakať až 16 útočníkov. Veľmi dobre je vyskladaná aj obrana vedená dlhoročným kapitánom Branislavom Mezeiom.
„Verím, že na ľade potvrdíme to, že sme postavili dobrý káder, aj keď sú to zatiaľ len mená na papieri, a budeme hrať dobrý hokej. Mužstvo je na nový ročník kvalitne pripravené a vnímam, že v kabíne sa znovu tvorí dobrá partia," hovoril pre Sportnet manažér Chrenko.
Kto môže skončiť v top 3 po základnej časti?
Najväčším vyzývateľom Nitry v boji o majstrovskú trofej môže byť Žilina. Nováčik vlaňajšej sezóny prekvapil účasťou v semifinále. Tá však nebola náhodná.
Mužstvo pod vedením trénera Milana Bartoviča, ktorý získal ocenenie Tréner roka 2025 na Slovensku, hralo ofenzívny hokej, založený na tvrdej práci a spoľahlivom systéme.
„Vlci“ síce prišli o Nicka Jonesa a Miguëla Tourignyho, ktorí spolu nazbierali 97 bodov, no inak sa im podarilo udržať kostru minuloročného tímu a ich absenciu by mali vykompenzovať dvaja noví zahraniční hráči - Korczak a Kosmachuk.
Veľmi podobne je na tom aj Poprad, tiež jeden z možných favoritov na popredné priečky. Klub podpísal najproduktívnejšiu dvojicu uplynulého ročníka - Andrew Calof a Adam Cracknell a do tímu opäť pribudli zaujímaví legionári, ktorí môžu nasledovať príklad ofenzívne ladených Kanaďanov.
„Kamzíci" predsezónne očakávania napĺňali už počas prípravy, v ktorej ani raz neprehrali.
Do najlepšej trojice sa môže vtesnať aj Spišská Nová Ves, vlaňajší víťaz základnej časti. Neúspešné play-off, v ktorom vypadli už vo štvrťfinále proti Zvolenu, hodili za hlavu a do novej sezóny vstupujú so zmenami.
Tou najväčšou je príchod trénera Petra Oremusa. Ostrieľaný kouč má mužstvu doniesť pokoj, rozhľad a potrebné skúsenosti.
Spišiaci tvrdo pracovali aj na trhu s hráčmi. Do kádra pribudli brankár Denis Godla, útočník Marek Viedenský a s výnimkou jedného hráča aj komplet zostava legionárov.
„Náš cieľ je vždy ten istý - zaručiť si miesto v play-off a baviť ľudí hokejom. Ak príde niečo navyše, sme radi. Inak sa neupierame na to, že keď nebude semifinále, tak to bude neúspech. U nás to tak nefunguje," uviedol pred štartom súťaže generálny manažér Richard Rapáč.
Prečo majstrovské Košice hrajú s čisto slovenským kádrom?
V slovenskej lige nie je bežné, aby úradujúci majster nepatril k favoritom aj v nasledujúcej sezóne. Tento rok je to ale iné.
Košice vstúpia do sezóny s čisto slovenským kádrom bez zahraničných hráčov. Dôvodom je predovšetkým znížený rozpočet. Podľa slov manažéra Gabriela Spilara neostal priestor ani na prípaadné doplnenie kádra počas sezóny a klub zatiaľ nemá plán B.
„Takto sme to zložili a takto to máme naplánované. Samozrejme, šport je nevyspytateľný a veci sa môžu zmeniť," hovoril Spilar prednedávnom pre Sportnet.
Napriek tomu, že slovenské jadro tímu s Chovanom, Krivošíkom, Rosandičom či brankárom Riečickým je nadpriemerné, minulosť ukazuje, že legionári patria dlhodobo k najproduktívnejším hráčom súťaže a ich body v konečnom zúčtovaní môžu Košiciam chýbať.
„Je to zaujímavé, ale určite za tým môžeme hľadať finančné dôvody," uviedol v podcaste Hokejový BOSS Branko Radivojevič.
V tíme zo zahraničných mien ostal iba kanadský tréner Dan Ceman, pre ktorého pôjde o mimoriadne náročnú úlohu. Kým v minulosti bol zvyknutý pracovať s kvalitným kádrom, pred štartom sezóny 2025/26 nemá v kabíne ani zďaleka majstrovské mužstvo.
„Teraz sa ukáže, ako vie pracovať s tímom, ktorý na papieri nie je úplne najlepší," hovoril bývalý obranca a expert Boris Valábik.
Vedenie tímu si situáciu plne uvedomuje a prispôsobilo tomu aj ciele. Podľa Spilara Košice „nebudú bojovať o titul, ale ambíciou bude pripraviť mužstvo, aby fungovalo ako dobrý kolektív".
Kto sa pred novou sezónou najviac posilnil?
Kvantitatívne najviac hráčov, až 17, priviedol od mája Liptovský Mikuláš. Rovnaký počet novicov pribudlo aj v Michalovciach, ktoré po finančných ťažkostiach museli takmer nanovo vybudovať celý káder.
Napriek tomu, že vedenie tímu z východu začalo na prestupoch pracovať s časovou stratou, Dukla priviedla zaujímavé mená, z ktorých najviac vyčnieva Jake Virtanen. Za zmienku stoja aj Matúš Spodniak, Milan Kytnár, Marek Bartánus či brankár Roman Durný.
Trinásť nových hokejistov podpísalo zmluvu v Prešove. Nováčik súťaže sa chce popasovať s elitnou kategóriou čo najlepšie, a tomu zodpovedajú aj príchody.
Jednotkou v bránkovisku sa stal prešovský rodák Jaroslav Janus, a na papieri vyzerajú dobre aj Tanner Dickinson zo Springfieldu v AHL či Hunter Fejes zo Žiliny.
Legionárov s „dobrým životopisom" priviedli aj na Spiši, kde sa hlási 12 nových tvárí vrátane brankára Denisa Godlu. Rovnaký počet hokejistov pribudlo aj v Banskej Bystrici.
Desať posíl ohlásili Slovan a Zvolen, 9 nových hráčov má Trenčín. Veľkú obmenu nepotrebovali kádre Popradu a Nitry, avšak hráči ako Michal Krištof, Matej Paulovič (obaja Nitra) či Ryan Sproul (Poprad) vzbudzujú veľké očakávania.
Najmenej hráčov priviedli z už spomenutých dôvodov Košice. Do kádra pribudli iba Martin Bučko, Simon Jellúš a Oleksandr Plokhotnik.
Celkom prekvapivo iba traja nováčikovia sa objavili aj na súpiske Žiliny, ktorá udržala veľkú časť vlaňajšieho mužstva.
Uvidíme na slovenských klziskách aj bývalých hráčov NHL?
Áno. Aj v tejto sezóne si cestu na Slovensko našlo hneď niekoľko hokejistov, ktorí si v minulosti vyskúšali pôsobenie v najlepšej lige sveta.
Najviac zápasov v NHL odohral útočník Michaloviec Jake Virtanen. V roku 2014 ho z celkovej 6. pozície draftoval Vancouver Canucks. V jeho drese nakoniec odohral 333 zápasov a nazbieral 103 bodov.
Aj keď patril medzi stabilných členov najlepšej ligy sveta, od roku 2021 nastupuje v Európe, a to nie len pre nevýrazné výkony.
Jeho hviezda zhasla, keď na verejnosť unikla správa, že Virtanena obvinila istá žena zo sexuálneho násilia. Vancouver ho okamžite vykúpil zo zmluvy. Neskôr mu však porota dala za pravdu a bol zbavený obvinenia.
Až deväť sezón v NHL strávil skúsený útočník Popradu Adam Cracknell. Za Anaheim, New York Rangers, Dallas, Edmonton, Vancouver, Columbus a St. Louis odohral 210 zápasov. Na 44 stretnutí si obliekol dres v NHL aj obranca Popradu Ryan Sproul.
Dvoch hráčov so skúsenosťami zo zámorskej profiligy má v kabíne aj Žilina. Scott Kosmachuk odohral za Winnipeg Jets v najlepšej lige sveta 8 zápasov, Brendan Ranford naskočil na jedno stretnutie za Dallas.
Atmosféru NHL na jeden zápas okúsil aj útočník Spišskej Novej Vsi Damien Giroux (Minnesota). Tri stretnutia v dresoch Detroitu a Calgary absolvoval center Slovana Turner Elson.
NHL si vyskúšala aj nová posila Nitry Dylan Ferguson. Kanadský brankár bol do ligy draftovaný už v roku 2017 tímom Dallas Stars. Ten ho ale dva dni po výbere vymenil do Vegas, kde nakoniec odohral aj prvý zápas v NHL. Ďalšie dva štarty pridal neskôr za Ottawu.
Medzi hráčmi, ktorí majú skúsenosti z NHL, sú aj dvaja Slováci. Viac než 200 zápasov odohral v dresoch New York Islanders a Florida Panthers kapitán Nitry Branislav Mezei.
Na jedno stretnutie v sezóne 2011/12 nastúpil za Edmonton Oilers útočník Michaloviec Milan Kytnár.
Na čo si môže trúfať Slovan Bratislava?
Pomerne veľkými obmenami prešiel pred novou sezónou aj Slovan Bratislava. Ambiciózny klub priviedol nového trénera Brada Tappera a prešiel aj obrovskou zmenou vizuálnej identity, ktorá sa však pri fanúšikoch nestretla s pozitívnym ohlasom.
Slovan počas leta predstavil nové logo (orla nahradili písmená S a B) a počas uplynulého týždňa aj dresy a kompletný grafický štýl, akým sa bude prezentovať najbližšie roky.
"Všetko sa bude odvíjať od toho, ako bude ten tím hrať. Ak bude mať výsledky, ľudia prestanú hovoriť o logu," myslí si Branko Radivojevič.
Počas leta vedenie Slovana pracovalo aj na športovej stránke, do hlavného mesta dokázalo priviesť zvučné mená.
Novým kapitánom tímu sa stal Tomáš Marcinko, do útoku pribudli ofenzívne esá v podobe Turnera Elsona či Ryana Dmowskiho. Otázniky visia nad obranou, ktorá v príprave inkasovala až 25 gólov.
Deväťnásobný slovenský šampión má smelé ambície, ale nie tie najvyššie. Aj manažér Havlíček si uvedomuje, že úspechom bude, keď tím vylepší výsledok z minulého ročníka. Slovan obsadil konečné 9. miesto, čo bolo najhoršie umiestnenie v ére samostatnosti.
„Máme cieľ, že chceme byť každým dňom lepší a lepší. Ja by som preferoval top šestku po základnej časti. Uvidíme, ako to pôjde," povedal Havlíček s tým, že v príprave sa mu podarilo vybudovať zdravú kabínu.
Aké sú zmeny v hracom formáte?
V základnej časti odohrá každý z dvanástich tímov 54 zápasov. Všetky mužstvá sa navzájom stretnú štyrikrát, dvakrát doma a dvakrát vonku. Desať kôl prinesú už tradične regionálne kolá v období vianočných sviatkov, keď sa tímy rozdelia na dve skupiny „východ“ a „západ“.
V západnej časti sú Slovan Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčín, Banská Bystrica a Zvolen. Vo východnej polovici figurujú Košice, Poprad, Prešov, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš a Michalovce.
Prvých šesť klubov po základnej časti si zabezpečí priamu účasť v play-off, tímy na 7. až 10. mieste sa predstavia v kvalifikácii o vyraďovaciu časť.
Najvýraznejšou zmenou je opätovné zavedenie baráže o postup, resp. udržanie sa v súťaži. Jedenásty a dvanásty tím Tipsport ligy po základnej časti sa stretnú s víťazmi semifinálových sérií druhej najvyššej SHL.
Kto vysiela extraligu?
Tipsport liga bude mať aj v nasledujúcej sezóne široké mediálne pokrytie, ktoré uspokojí fanúšikov pri televíznych obrazovkách, ale aj tých, ktorí dávajú prednosť online sledovaniu.
Hlavným vysielateľom najvyššej súťaže bude opäť spoločnosť JOJ Group, ktorá bude zápasy vysielať na stanici JOJ Šport, prípadne na JOJ Šport 2.
Na obrazovkách diváci uvidia priame prenosy zo základnej časti aj play-off. Z každého kola odvysielajú televízie jedno až dve stretnutia.
Súčasťou vysielacích práv je aj sublicencia na lineárne vysielanie pre skupinu AMC so športovou stanicou Sport 1, ktorá taktiež ponúkne vybrané stretnutia a rozširuje tak ponuku dostupnú u viacerých operátorov.
Kompletné pokrytie celej súťaže – teda všetkých zápasov základnej časti aj vyraďovacích bojov – ponúka digitálna platforma JOJ Play.
Zaujímavou alternatívou pre tých, ktorí hokej radi kombinujú so stávkovaním, je TV Tipsport. Internetová televízia stávkovej kancelárie, ktorá je titulárnym sponzorom súťaže, prináša všetky ligové zápasy online a navyše pridáva štatistiky, živé stávky či diskusné fórum.
Aké sú dôležité dátumy v sezóne 2025/26?
33. ročník slovenskej najvyššej hokejovej súťaže odštartuje úvodným kolom v piatok 12. septembra. Základná časť vyvrcholí 8. marca 2026.
Kvalifikácia o play-off sa začne o tri dni neskôr a hrá sa na tri víťazné stretnutia. Od štvrťfinále, ktoré sa začne najskôr 18. marca, sa všetky série hrajú tradične na štyri víťazné zápasy.
Víťaz Tipsport ligy bude známy najskôr 26. apríla, najneskôr 30. apríla 2026.
Podľa terminovníka budú v nasledujúcej sezóne tri medzinárodné asociačné termíny - 3. až 9. november, 8. až 14. december a 2. až 8. február 2026.
Ročník bude výnimočný v dôsledku konania Zimných olympijských hier v Miláne a Cortine, kde sa po 12 rokoch predstavia aj najlepší hokejisti z NHL.
Slovenská najvyššia hokejová súťaž sa počas športového sviatku, kde budú smerovať všetky oči hokejových fanúšikov, nepreruší. Na základe rozlosovania súťaže sa počas ZOH odohrá šesť kôl (45. až 50. kolo).
Ako vyzerajú dresy v novej sezóne 2025/26?
Nová sezóna slovenskej hokejovej Tipsport ligy neprináša iba súboje na ľade, ale aj zaujímavé vizuálne predstavenie tímov. Dresy sú vizitkou klubu – spájajú tradíciu, identitu aj moderný dizajn.
Na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave predstavilo všetkých 12 tímov tmavé verzie nových dresov.
Najväčšiu pozornosť pred štartom novej sezóny prirodzene pútal dres Slovana Bratislava, ktorý zmenil vizuálnu identitu vrátane loga. Domáci dres zdobí tmavomodrá farba, v kombinácii s bielym pruhom na rukáve a spodnej časti. Na hosťovský sa po rokoch vráti belasá farba.
Výraznou obmenou prešiel aj dres Liptovského Mikuláša. Kým vlani bol celý červený, s bielym a modrým pruhom na rukáve, v novej sezóne dostal uprostred výrazný pás bielej a zlatej farby.
Nevedno, či sa vedenie klubu inšpirovalo v zámorí, ale nová sada veľmi nápadne pripomína dres tímu NHL Floridy Panthers, víťaza Stanleyho pohára z posledných dvoch ročníkov.
Prekvapením je aj domáci dres majstrovských Košíc. Kým v posledných rokoch „oceliari" nastupovali v čiernej (doma) a bielej (vonku) kombinácii, po rokoch sa vrátia k retro oranžovej.
