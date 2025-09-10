Manažér Slovana Havlíček: Reakcie na logo sú priaznivé, negatívne komentáre z internetu nemáme

Nový tréner, nové logo a nová vizuálna identita. Hokejový Slovan Bratislava zažil po veľmi nevydarenej vlaňajšej sezóne turbulentné obdobie.
Klub sa pod vedením generálneho manažéra LUKÁŠA HAVLÍČKA pustil do výraznej prestavby, ktorá má priniesť nielen športové výsledky, ale aj nový impulz pre fanúšikov.
„Tešíme sa úplne na všetko. Máme novú identitu a teraz tomu všetko podriaďujeme," hovorí v rozhovore.
Zároveň deklaruje, že ambície zostávajú vysoké a cieľom je opäť bojovať o popredné priečky.
V rozhovore sa dozviete:
- ako vníma kritiku nového kapitána;
- či je spokojný s prácou kanadského trénera;
- či môže Slovan posilniť Richard Pánik;
- aké ciele má v novom ročníku;
- ako vníma nové logo a vizuálnu identitu.
Už v piatok odštartuje nová sezóna Tipsport ligy. Ako je Slovan pripravený na ročník 2025/26?
Verím, že sme mali dobrú prípravu a že aj hráči sú dobre pripravení. Dávame sa aktuálne zdravotne dokopy. Verím, že začneme víťazne.
Hneď v prvom kole nového ročníka čaká na Slovan derby zápas proti Košiciam. Čo očakávate od tohto stretnutia?
Lepší žreb sme si nemohli ani priať. Ja podpichujem Gaba (Gabriel Spilar, generálny manažér HC Košice, pozn. red.) už dnes. Zápas bude určite vyhecovaný.
Novým kapitánom tímu sa stal Tomáš Marcinko. Nie všetci fanúšikovia sa s týmto krokom vedia stotožniť a ozýva sa aj kritika. Vnímate to?
Nemám reakciu od fanúšikov. Verím, že Tomáš je najlepšia možná osoba, ktorá môže viesť tento tím. Zosobňuje hodnoty, o ktorých v Slovane dlhodobo hovoríme. Stojí sa ním vedenie, majitelia, kabína a verím, že to bude veľmi dobrý kapitán.
Pred novou sezónou ste do tímu priviedli aj nového trénera - Kanaďana Brada Tappera. Ako ste zatiaľ spokojný s jeho prácou za uplynulé týždne?
Bola to moja voľba a som veľmi spokojný. Každý deň sa nám spolu pracuje veľmi dobre. Verím, že budeme vidieť výsledky jeho tvrdej práce, od hráčov vyžaduje naozaj veľa, čiže finálna prezentácia by mala byť fajn.
Je káder krátko pred štartom ročníka kompletný?
Myslím si, že áno. Do sezóny vstúpime s tým, čo sme podpísali a s čím sme pracovali. Súpiska je široká.
Máme tam aj mladých chalanov, ktorí dostanú šancu, aj keď vieme, že ich výkonnosť bude ešte kolísavá. Sme však pripravení na prípadnú obmenu, máme spoluprácu s klubom TEBS Bratislava.
V kádri pribudli viacerí noví legionári. Ako sa s nimi pracuje a ako ste v klube zatiaľ spokojní s ich výkonmi?
Myslím si, že chalani sa stále trochu hľadajú, na to bola tá príprava. Prišli do nového mesta, zabývajú sa, rodiny im prišli až v posledných týždňoch. Urobili sme všetko preto, aby sa cítili dobre už od začiatku sezóny.
Ich výkony boli za mňa ok. Ale určite ešte môžu byť lepšie. Každý má svoju úlohu a vie, čo má robiť.
Pred pár týždňami ste hovorili o tom, že je šanca získať opäť Richarda Pánika, ktorý pôsobil v klube aj vlani. Je táto možnosť ešte stále na stole?
Stále to isté. Objavila sa špekulácia o jeho novom pôsobisku, ale ja od Riša viem, že smeruje von, niekedy v októbri, čo je jeho priorita. Pokiaľ by sa niečo zo zahraničia nepodarilo, verím, že budeme v hre. Nič nové zatiaľ nemáme a teraz v septembri to nie je ani aktuálne.
Aké si vedenie tímu nastavilo krátkodobé aj dlhodobé ciele v sezóne?
Máme cieľ, že chceme byť každým dňom lepší a lepší, príprava tomu nasvedčovala. Potrebujeme pochopiť systém, potrebujeme sa prezentovať tak, ako tréner chce a to sa nám zatiaľ darí.
Zároveň si ale nemylím, že sme sa dostali tam, kam až siaha potenciál niektorých hráčov. Musíme byť stále lepší, aby sme niekde v januári formu vygradovali. Potom sa poobzeráme po správnom doplnení.
Určili ste si aj výsledkový cieľ?
Ja by som preferoval top šestku po základnej časti. Uvidíme, ako to pôjde.
Osem zápasov a šesť prehier, taká je bilancia Slovana v príprave. Kde sú najväčšie slabiny tímu a naopak silné stránky?
Silných máme veľa a slabé nepoviem (smiech). Myslím si, že výsledky v príprave nie sú tak dôležité. Je tam veľa faktorov - tímy nehrajú v plných zostavách, ani my sme často nehrali, nie všetci sú vždy zdraví a skúšali sme taktické veci.
Sami sme si vybrali náročný program, chceli sme, aby bol tím každým dňom lepší a to si myslím, že sa nám darilo.
Pred prípravou ste hovorili, že chcete „vytvoriť dobré návyky a zdravú kabínu". Podarilo sa vám to za pár týždňov?
Určite sa nám to podarilo a som na to veľmi pyšný.
Dres, na ktorý sa pozeráme počas utorkovej tlačovej konferencie, je už finálny?
Áno, toto je finálna verzia zápasového dresu. Fanúšikom sme predstavili už aj druhý variant, ktorý bude belasý.
VIDEO: Nové dresy HC Slovan Bratislava
Ako dlho sa podľa vás budú fanúšikova zžívať s novými dresmi či logom?
Mali sme akciu deň so Slovanom a reakcie sú veľmi priaznivé. Negatívne komentáre z internetu nemáme, to je úplne iná sorta ľudí.
Publikovali sme stránku smebelasi.sk, na ktorej vysvetľujeme proces zmeny. Je tam zobrazené, ako sa logo kreaovalo, ako sa bude používať, farebné kombinácie či napríklad merchandising. Budeme mať vlastný e-shop a aj kamennú predajňu.
Pracujeme s tým už tri mesiace, vyzerá to veľmi dobre a máme na to veľmi dobré ohlasy. Bol to veľmi náročný proces a chcem pochváliť všetkých zamestnancov, ktorí na tom pracovali. Premeniť štadión a všetko okolo toho si vyžadovalo naozaj kvantum práce.
Robíme všetko preto, aby sa fanúšik zžil s novým logom a novými farbami od prvého zápasu.
Viete v tejto chvíli povedať, koľko permanentiek na novú sezónu ste predali v doterajšej fáze?
Ešte nie. Boli sme vo fáze predkupného práva a teraz finišujeme. Určite chceme, aby sa predalo čo najviac 150 eurových permanentiek. Šli sme ľuďom naproti, vychádza to asi 5 eur na jeden zápas, čo je naozaj ťažké nepredať.
V hlavnom meste mať zábavu na dve a pol hodiny za 5 eur, takú nepoznám. Ak takú budete mať, dajte mi vedieť. Tých permanentiek by sme chceli predať ešte viac.
Ak by ste situáciu mohli porovnať s vlaňajškom, predali ste viac alebo menej sezónnych lístkov?
My sme prišli do klubu až po tejto fáze, to znamená, že sa nechceme porovnávať. Myslím si, že sme ich predali viac, ale nechcem klamať, lebo nepoznám správne čísla.
Pred pár dňami oficiálne ukončil kariéru bývalý dlhoročný kapitán Slovana Michal Sersen, ktorému ste neponúkli novú zmluvu. Budete pre neho chystať nejakú rozlúčku?
Keď sme Mišovi oznámili, že mu nedáme hráčsku zmluvu, okamžite dostal ponuku aj na rozlúčku na domácom štadióne. Dokonca môžem prezradiť, že v tom bolo zakomponované aj vyvesenie jeho dresu. Toto je na stole, myslím, že od času, čo sme sa rozlúčili.
Teraz nás s tým neoboznámil, proste to vydal. On vie, že má dvere do Slovana vždy otvorené a rozlúčkový zápas mu radi zorganizujeme.