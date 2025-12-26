ONLINE: Nemecko - USA dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina A)

Nemecko a USA dnes hrajú zápas skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
Zápas hostí Grand Casino Arena v Saint Paul.
ONLINE: Nemecko - USA na MS v hokeji do 20 rokov 2026 dnes LIVE (skupina A, sobota, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina A 2025/2026
27.12.2025 o 00:00
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
USA
Prenos
Vzájemná bilance
Za posledních jedenáct let se oba týmy utkaly na MS U20 celkem pětkrát. Ve všech případech z toho byly výhry USA, přičemž nejvyšší výsledek se zrodil v roce 2023, kdy Američané zvítězili 11:1. Naopak v roce 2019 Němci překvapili, když USA podlehli jen 3:6.
USA
Minulý rok: Laťka nemůže být pro domácí výš. Mistr z minulého MS v Kanadě, tým USA, se bude snažit o podobný kousek i letos. V minulém roce USA napřed vyhrálo skupinu, když ztratilo jediný bod za prohru s Finskem po prodloužení. V play – off pak jasně zvládlo přejít přes Švýcarsko a Česko až do finále, kde po obratu slavilo titul a výhru 4:3 po prodloužení nad Finskem.
Příprava: USA zvládlo před domácím šampionátem v poslední fázi přípravy dva zápasy. Německo podlehlo Američanům jasně 0:8 a USA přehrálo i Finsko, v generálce, 3:1.
Další zápasy: USA – Švýcarsko 28. 12. 0:00
Slovensko – USA 30.12. 0:00
USA – Švédsko 1.1. 0:00
Hráči ke sledování: Caleb Heil – brankář
Asher Barnett – obránce
E.J. Emery – obránce
Cole Eiserman – útočník
James Hagens – útočník
Německo
Minulý rok: Němci se minulý rok poměrně těsně udrželi mezi elitou. V základní skupině vloni brali pouze bod z prohru po prodloužení s Lotyšskem a jasně obsadili páté místo. V baráži pak v lítém boji přetlačili 4:3 Kazachstán.
Příprava: Němci stihli v poslední fázi přípravy pouze dva zápasy, které odehráli přímo v USA. Finsku, v prvním z nich, podlehli 3:9 a USA, ve druhém, dokonce 8:0.
Další zápasy: Slovensko – Německo 27.12. 20:00
Německo – Švédsko 29.12. 19:00
Švýcarsko – Německo 30.12. 20:00
Hráči ke sledování: Lennart Neisse – brankář
Carlos Händel – obránce
Dustin Willhöft – útočník
David Lewandowski – útočník
Maxim Schäfer – útočník
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 00:00.