Český brankár si môže výrazne polepšiť vo Philadelphii. Vybojoval si silnú pozíciu v tíme

Český hokejový brankár Daniel Vladař by mal čoskoro predĺžiť zmluvu s Philadelphiou, vďaka ktorej si výrazne finančne polepší.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na informácie zámorských médií uviedla, že 28-ročný brankár podpíše kontrakt na päť alebo šesť rokov s ročným platom medzi piatimi a šiestimi miliónmi dolárov.
Vladař prišiel do Philadelphie ako voľný hráč minulý rok v lete a dostal dvojročnú zmluvu na 3,35 milióna dolárov na sezónu. Počas sezóny si pražský rodák vybojoval pozíciu tímovej jednotky a odchytal 52 zápasov.
V nich vychytal 29 víťazstiev, v priemere inkasoval 2,42 gólu na zápas a mal úspešnosť zákrokov 90,6 percenta.
Ďalších desať zápasov pridal v play off, mal priemer 2,18 inkasovaného gólu, úspešnosť zákrokov 92,2 percenta a dvakrát udržal čisté konto.
Kariéru v NHL začal Vladař v Bostone, v rokoch 2021–25 chytal za Calgary. Celkovo má na konte v elitnej súťaži 157 zápasov.
Takmer dvojmetrový brankár bol členom českého tímu na tohtoročných olympijských hrách v Miláne. Nová zmluva môže byť oficiálne oznámená najskôr 1. júla.