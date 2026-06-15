Bussi zavrel bránku a už nie je cestovateľ. Carolina vynulovala Vegas a oslavuje po 20 rokoch

Brandon Bussi.
Fotogaléria (31)
Brandon Bussi. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. jún 2026 o 08:48
ShareTweet0

Prečítajte si ohlasy médií na triumf Caroliny v NHL.

Ohlasy médií na triumf hokejistov Caroliny Hurricanes vo finále play off NHL, v ktorom zdolali Vegas Golden Knights 4:2 na zápasy.

TSN: "Hurricanes ukončili nádeje Vegas v šiestom zápase a získali druhýkrát Stanley Cup v klubovej histórii."

ESPN: "Po 20 rokoch! Carolina Hurricanes vyhrala šiesty zápas a získala Stanley Cup."

AP: "Hurricanes mali nepriepustnú obranu, vynulovali Golden Knights a získali Stanley Cup."

Sportsnet.ca: "Už nie je cestovateľ. Brandon Bussi zavrel bránku a doviedol Hurricanes k Stanley Cupu."

VIDEO: Zostrih zápasu Vegas - Carolina

Hockey News: "Historických 16-3. Carolina Hurricanes vynulovala Vegas a vyhrala Stanley Cup."

nhl.com: "Kategorické víťazstvo. Hurricanes ovládli šiesty zápas, vymazali Vegas a druhýkrát v histórii dvihli nad hlavu pohár."

nhl.cz: "Stanley Cup patrí Caroline! Hurricanes ovládli šiesty zápas vo Vegas."

Fotogaléria zo zápasu Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes (6. zápas finále play-off NHL)
The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)
Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
Carolina Hurricanes defenseman Jaccob Slavin (74) celebrates on the ice after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
31 fotografií
The Carolina Hurricanes pose for photos after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)The Carolina Hurricanes pose for photos after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)The Carolina Hurricanes pose for photos after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes left wing Nikolaj Ehlers (27) celebrates after scoring an empty-net goal during the third period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Vegas Golden Knights goaltender Carter Hart (79) stops a shot on goal during the third period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Carolina Hurricanes, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes right wing Seth Jarvis (24) takes a shot as Vegas Golden Knights defenseman Rasmus Andersson (4) defends during the third period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Vegas Golden Knights right wing Reilly Smith (19) reaches for the puck next to Carolina Hurricanes defenseman Sean Walker (26) during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes right wing Jackson Blake (53) is hugged by teammates after scoring during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes right wing Jackson Blake (53) celebrates his goal with teammates during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Vegas Golden Knights center Tomas Hertl, right, gets tangled with Carolina Hurricanes defenseman Alexander Nikishin (21) during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The puck hits the back of Carolina Hurricanes defenseman K'andre Miller (19) next to goaltender Brandon Bussi during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes defenseman Jaccob Slavin (74) reaches for the puck in front of Vegas Golden Knights right wing Mark Stone (61) during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot on goal during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot from Vegas Golden Knights right wing Mark Stone (61) during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot on goal during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes right wing Seth Jarvis (24) collides with Vegas Golden Knights defenseman Kaedan Korczak during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot behind Vegas Golden Knights right wing Pavel Dorofeyev (16) in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes left wing Eric Robinson (50) reaches for the puck next to Vegas Golden Knights defenseman Kaedan Korczak (6) during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes left wing Taylor Hall, center, celebrates his goal with teammates during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

idnes.cz: "Hertl sa triumfu nedočkal, Carolina vynulovala Vegas a oslavuje ziska Stanley Cupu."

Pavúk play-off NHL

NHL

Jaccob Slavin.
Jaccob Slavin.
Je len druhým Američanom. Obranca Caroliny vyhral v jednom roku ZOH aj Stanley Cup
dnes 09:12
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Bussi zavrel bránku a už nie je cestovateľ. Carolina vynulovala Vegas a oslavuje po 20 rokoch