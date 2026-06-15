Zahrá si ďalší slovenský útočník v NHL? Pittsburgh získal práva a podpísal zmluvu s Okuliarom

Na snímke hráč Oliver Okuliar (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta.
Na snímke hráč Oliver Okuliar (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|15. jún 2026 o 20:15
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Podpísal ročný dvojcestný kontrakt.

Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s klubom Pittsburgh Penguins.

﻿V prípade, že sa prebojuje do prvého tímu „tučniakov,“ bude jeho plat vo výške 850-tisíc ročne. Penguins nedávno získali práva na Okuliara výmenou z Floridy.

Okuliar sa stal súčasťou organizácie „panterov“ v apríli 2024, keď s vedením klubu podpísal ročný kontrakt.

Následnú sezónu 2024/2025 strávil vo farmárskej súťaži AHL, v ktorej sa v drese Charlotte Checkers prezentoval 49 bodmi.

V lete 2025 sa rozhodol pre návrat do Európy a v drese Skelleftea AIK sa stal majstrom Švédska.

V tomto klube mal pôvodne pokračovať aj v sezóne 2026/2027, no kontrakt s Pittsburghom zrejme vráti Okuliara do boja o NHL.

V uplynulom ročníku 2025/2026 reprezentoval SR na ZOH v Miláne a aj na MS vo Švajčiarsku.

V prípade, že bude pôsobiť na farme, bude poberať plat 350-tisíc dolárov. Nový kontrakt mu zároveň garantuje 425-tisíc dolárov.

NHL

Na snímke hráč Oliver Okuliar (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta.
Na snímke hráč Oliver Okuliar (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta.
Zahrá si ďalší slovenský útočník v NHL? Pittsburgh získal práva a podpísal zmluvu s Okuliarom
dnes 20:15
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