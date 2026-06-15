Zahrá si ďalší slovenský útočník v NHL? Pittsburgh získal práva a podpísal zmluvu s Okuliarom

Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s klubom Pittsburgh Penguins.
V prípade, že sa prebojuje do prvého tímu „tučniakov,“ bude jeho plat vo výške 850-tisíc ročne. Penguins nedávno získali práva na Okuliara výmenou z Floridy.
Okuliar sa stal súčasťou organizácie „panterov“ v apríli 2024, keď s vedením klubu podpísal ročný kontrakt.
Následnú sezónu 2024/2025 strávil vo farmárskej súťaži AHL, v ktorej sa v drese Charlotte Checkers prezentoval 49 bodmi.
V lete 2025 sa rozhodol pre návrat do Európy a v drese Skelleftea AIK sa stal majstrom Švédska.
V tomto klube mal pôvodne pokračovať aj v sezóne 2026/2027, no kontrakt s Pittsburghom zrejme vráti Okuliara do boja o NHL.
V uplynulom ročníku 2025/2026 reprezentoval SR na ZOH v Miláne a aj na MS vo Švajčiarsku.
V prípade, že bude pôsobiť na farme, bude poberať plat 350-tisíc dolárov. Nový kontrakt mu zároveň garantuje 425-tisíc dolárov.