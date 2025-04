Celý Montreal sa pozerá. Ak Canadiens postúpia do play-off, Slafkovský splní sľub

NEW YORK. Keby sa play-off Stanleyho pohára začalo dnes, pravdepodobne by si v ňom zahralo šesť slovenských hokejistov.

Na veľmi dobrej ceste sú aj Erik Černák z Tampy a Tomáš Tatar so Šimonom Nemcom z New Jersey. Na postupovej priečke je aj St. Louis s Daliborom Dvorským, ten ale odohral zatiaľ iba jeden zápas.

New Jersey

Tímy na prvom, druhom a treťom mieste v každej zo štyroch divízií sa automaticky kvalifikujú do play-off.

Do play-off NHL sa po základnej časti prebojuje 16 najlepších tímov. Kým v minulosti sa hralo systémom na základe umiestnenia v jednotlivých konferenciách, od roku 2014 je dôležité umiestnenie v divíziách.

Ďalšie dva najlepšie tímy z každej konferencie, bez ohľadu na divízne usporiadanie, sa tiež kvalifikujú do play-off z tzv. divokých kariet.

Podľa špecializovaného portálu moneypuck.com, ktorý vypočítava šance na postup z viacerých hľadísk a štatistík, majú na viac ako 99 % istú účasť v play-off aj Vegas, Carolina, Toronto, Tampa, Florida, Colorado, Los Angeles, Ottawa a New Jersey.

Edmonton sa dostane do vyraďovacej časti na 98,3 percenta, St. Louis a Minnesota zhodne na 85,4.

Podľa tohto modelu tak pravdepodobne ostáva v hre už iba jedna miestenka. Tú aktuálne drží v rukách Montreal.

Kým na „západe” bojujú o play-off predovšetkým St. Louis, Calgary a Vancouver, na „východe” sa môže do vyraďovacej časti dostať až 5 tímov.

Canadiens majú aktuálne 77 bodov. Rovnaký počet má aj New York Rangers, avšak Montreal má ešte zápas k dobru. So šancou na postup je aj Columbus (75 bodov), Detroit a New York Islanders (zhodne 74 bodov).

Ani jednému zo spomenutých piatich klubov sa príliš nedarí, na všetkých dolieha tlak.