VIDEO: Nemec gólom prispel k triumfu New Jersey, Pospíšil je voľný na MS

MONTREAL. Hokejisti Minnesoty a St. Louis získali záverečné dve miestenky do play off v Západnej konferencii NHL.

Obranca Šimon Nemec sa zapísal do streleckej listiny a pomohol k triumfu New Jersey v Bostone 5:4 po predĺžení.

Nemec sa presadil v 25. minúte, keď zvýšil na 3:2. Po vyhratom buly Marca McLaughlina vystrelil zápästím a puk sa od vyrážačky Jeremyho Swaymana odrazil do siete. Bol to pre neho druhý gól a štvrtý bod v sezóne.

Devils mali už pred stretnutím istotu postupu do vyraďovacej časti a súboj 1. kola proti Caroline.

O víťazstve rozhodol Brian Dumoulin, skúsený obranca skóroval v druhej minúte predĺženia. Timo Meier zaznamenal gól a dve asistencie, Dawson Mercer gól a asistenciu. V drese Bruins sa John Farinacci gólovo presadil pri svojom debute v NHL.

Boston už dávnejšie vedel, že bude chýbať v play off prvýkrát od sezóny 2015/16. „Je smutné, že je koniec. To je jediná odpoveď, ktorú teraz mám. Je to ťažké, chceli sme hrať ďalej,“ povedal pre nhl.com český útočník Bruins David Pastrňák, ktorý nazbieral v zápase gól a asistenciu.

Minnesota v play-off vyzve Vegas

Minnesote zachránil predĺženie v dueli s Anaheimom Joel Eriksson Ek, ktorý vyrovnal na 2:2 22 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. O triumfe rozhodol 18 sekúnd pred koncom predĺženia Matt Boldy. Hráči Wild si tak zaistili prvú voľnú kartu v Západnej konferencii a v 1. kole play-off narazia na Vegas.

„Museli sme si uchovať súťaživú vitalitu až do 82. zápasu v základnej časti a v ňom vydržať až do posledných sekúnd. Som za chalanov šťastný. Počas celého roka sme tvrdo bojovali a teraz máme šancu hrať o Stanleyho pohár,“ hrdo konštatoval tréner Minnesoty John Hynes.

Pozíciu s druhou voľnou kartou si zabezpečili hráči St. Louis, ktorí spečatili postup presvedčivým víťazstvom nad Utahom. Blues strelili už v prvej tretine štyri góly, dvakrát skóroval Jordan Kyrou, Pavel Bučnevič zaznamenal gól a dve asistencie. Premiorévý gól v profilige si pripísal nováčik Jimmy Snuggerud.

„Je to skutočne skvelý pocit a teší ma spôsob, akým sme to dosiahli. Po prvých ôsmich minútach som vedel, že zvíťazíme, už len za tú hru, akú sme predvádzali. Naše forčekovanie bolo excelentné a súpera sme zatlačili do obrany,“ pochvaľoval si kouč „bluesmanov“ Jim Montgomery.