Je len druhým Američanom. Obranca Caroliny vyhral v jednom roku ZOH aj Stanley Cup

Jaccob Slavin.
Fotogaléria (31)
Jaccob Slavin. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. jún 2026 o 09:12
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Pred nim to z amerických rodákov dokázal len Ken Morrow.

Hokejový obranca Caroliny Jaccob Slavin sa stal druhým Američanom v histórii, ktorý v jednom roku získal olympijské zlato a Stanley Cup za triumf v NHL.

Hurricanes vyhrali v šiestom zápase finále profiligy na ľade Vegas Golden Knights 3:0 a druhýkrát v histórii získali slávny pohár.

Pred Slavinom to z amerických rodákov dokázal len Ken Morrow, ktorý v roku 1980 ako člen amerického tímu známeho ako „Zázrak na ľade" získal olympijské zlato v Lake Placid a o pár mesiacov neskôr aj Stanley Cup z New Yorkom Islanders.

Z kanadských hokejistov to dokázali len Steve Yzerman a Brendan Shanahan (obaja v roku 2002), Jonathan Toews, Duncan Keith a Brent Seabrook (všetci v roku 2010) a Drew Doughty s Jeffom Carterom v roku 2014.

Fotogaléria zo zápasu Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes (6. zápas finále play-off NHL)
The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)
Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
Carolina Hurricanes defenseman Jaccob Slavin (74) celebrates on the ice after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
31 fotografií
The Carolina Hurricanes pose for photos after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)The Carolina Hurricanes pose for photos after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)The Carolina Hurricanes pose for photos after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes center Jordan Staal (11) celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)The Carolina Hurricanes celebrates after a win over the Vegas Golden Knights in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes left wing Nikolaj Ehlers (27) celebrates after scoring an empty-net goal during the third period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Vegas Golden Knights goaltender Carter Hart (79) stops a shot on goal during the third period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Carolina Hurricanes, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes right wing Seth Jarvis (24) takes a shot as Vegas Golden Knights defenseman Rasmus Andersson (4) defends during the third period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Vegas Golden Knights right wing Reilly Smith (19) reaches for the puck next to Carolina Hurricanes defenseman Sean Walker (26) during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes right wing Jackson Blake (53) is hugged by teammates after scoring during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes right wing Jackson Blake (53) celebrates his goal with teammates during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Vegas Golden Knights center Tomas Hertl, right, gets tangled with Carolina Hurricanes defenseman Alexander Nikishin (21) during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)The puck hits the back of Carolina Hurricanes defenseman K'andre Miller (19) next to goaltender Brandon Bussi during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes defenseman Jaccob Slavin (74) reaches for the puck in front of Vegas Golden Knights right wing Mark Stone (61) during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot on goal during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot from Vegas Golden Knights right wing Mark Stone (61) during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot on goal during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes right wing Seth Jarvis (24) collides with Vegas Golden Knights defenseman Kaedan Korczak during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes goaltender Brandon Bussi (32) stops a shot behind Vegas Golden Knights right wing Pavel Dorofeyev (16) in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Candice Ward)Carolina Hurricanes left wing Eric Robinson (50) reaches for the puck next to Vegas Golden Knights defenseman Kaedan Korczak (6) during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)Carolina Hurricanes left wing Taylor Hall, center, celebrates his goal with teammates during the first period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, Sunday, June 14, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Do tejto úzkej skupiny hráčov sa zaradil aj Slavin, ktorý mal v tíme Hurricanes najmä defenzívne úlohy.

V play off zaznamenal štyri asistencie a mal priemer času na ľade 23 minút.

Pavúk play-off NHL

NHL

Jaccob Slavin.
Jaccob Slavin.
Je len druhým Američanom. Obranca Caroliny vyhral v jednom roku ZOH aj Stanley Cup
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