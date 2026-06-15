Je len druhým Američanom. Obranca Caroliny vyhral v jednom roku ZOH aj Stanley Cup

Hokejový obranca Caroliny Jaccob Slavin sa stal druhým Američanom v histórii, ktorý v jednom roku získal olympijské zlato a Stanley Cup za triumf v NHL.
Hurricanes vyhrali v šiestom zápase finále profiligy na ľade Vegas Golden Knights 3:0 a druhýkrát v histórii získali slávny pohár.
Pred Slavinom to z amerických rodákov dokázal len Ken Morrow, ktorý v roku 1980 ako člen amerického tímu známeho ako „Zázrak na ľade" získal olympijské zlato v Lake Placid a o pár mesiacov neskôr aj Stanley Cup z New Yorkom Islanders.
Z kanadských hokejistov to dokázali len Steve Yzerman a Brendan Shanahan (obaja v roku 2002), Jonathan Toews, Duncan Keith a Brent Seabrook (všetci v roku 2010) a Drew Doughty s Jeffom Carterom v roku 2014.
Do tejto úzkej skupiny hráčov sa zaradil aj Slavin, ktorý mal v tíme Hurricanes najmä defenzívne úlohy.
V play off zaznamenal štyri asistencie a mal priemer času na ľade 23 minút.