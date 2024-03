Minúta po minúte: Sledujte prestupové obdobie v NHL NAŽIVO. Dôjde k výmene Tatara či Kubalíka?

Redakcia blogu Oh my Hockey na Sportnete ako každý rok sleduje dianie minútu po minúte.

Prehľad: Najvýznamnejšie piatkové výmeny (uzávierka NHL 2024)

17:27 - Údajně je na stole výměna Tylera Toffoliho do Winnipegu! Devils by za něj měli získat volby v draftu.

17:25 - Erik Brännström by se měl stěhovat z Ottawy do Tampy. Hovor o detailech výměny mezi oběma manažery stále probíhá.

17:22 - Nejméně tři zdroje hovoří o tom, že by Toronto Maple Leafs měli během dneška přivést do svého týmu obránce Coltona Parayka.

16:55 - Ryan Johansen by se ve Philadelphii nemusel příliš ohřát, Flyers řeší, zda ho ještě během dneška nepošlou do dalšího týmu, aby za něj získali další prostředky pro rebuild.

16:40 - Už se pracuje na první dnešní výměně. JEVGENIJ KUZNĚCOV, který se nedávno vrátil z asistenčního programu a byl rovnou poslán na farmu, by se měl stěhovat do Caroliny Hurricanes za 3. kolo draftu 2025. Capitals si budou nechávat půlku jeho platu.

16:12 - Patrik Koch byl přeřazen z hlavního týmu Arizony do AHL. Pravděpodobně se bude jednat o jedno z prvních papírových odeslání na farmu, aby 27letý bek mohl naskočit do play-off AHL za Tucson.

16:08 - Anthony Duclair, vyměněný včera ze San Jose do Tampy, navlékne dres už osmého týmu během posledních 10 let.

16:00 - Diskuze probíhají také na lince Toronto - Arizona, padají jména jako Matt Dumba, Nick Bjugstad nebo Jason Zucker. Leafs by za ně mohli nabídnout například útočníka Nicka Robertsona, který by už stál o trvalejší místo v NHL.

15:55 - Největším jménem trhu zatím zůstává útočník Tyler Toffoli z New Jersey Devils, o jehož služby se prý vážně zajímají Los Angeles Kings. Ti by na oplátku mohli nabídnout například mladíky Arthura Kaliyeva nebo Alexe Turcotta. Insideři si přesto nejsou jistí, že k výměně v tomto směru dojde, Králové se prý nechtějí vzdávat volby v prvním kole draftu, balíček by tak musel být větší. Do jednání mohou promluvit také každoročně aktivní Vegas Golden Knights, kterým díky hráčům na LTIR pod platovým stropem zbývá 4 726 683 dolarů.

15:50 - Kevin Cheveldayoff, generální manažer Winnipegu Jets, pro stanici TSN řekl, že jeho hlavním cílem pro letošní uzávěrku přestupů je "udržet si zdravý rozum".