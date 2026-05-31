Mozog Lemieuxa budú skúmať vedci. Rodina ho daruje Bostonskej univerzite

Claude Lemieux
Claude Lemieux (Autor: TASR/AP)
TASR|31. máj 2026 o 14:56
ShareTweet0

Vo veku 60 rokov spáchal samovraždu.

Mozog zosnulého kanadského hokejistu Clauda Lemieuxa darujú Bostonskej univerzite.

V CTE Centre bude slúžiť na výskum dlhodobých následkov opakovaných zranení mozgu, informovala o tom rodina štvornásobného víťaza Stanleyho pohára.

„Claude po skončení aktívnej kariéry pomáhal ďalšej generácii, pôsobil v úlohe agenta. Po Claudovej smrti sme súhlasili s tým, aby jeho meno bolo spojené s výskumom. Veríme, že to v budúcnosti pomôže k zvýšeniu ochrany športovcov," citovala slová hokejistovej rodiny agentúra AP.

Bývalý kanadský útočník si siahol na život vo veku 60 rokov.

NHL

Claude Lemieux
Claude Lemieux
Mozog Lemieuxa budú skúmať vedci. Rodina ho daruje Bostonskej univerzite
dnes 14:56
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Mozog Lemieuxa budú skúmať vedci. Rodina ho daruje Bostonskej univerzite