Sprievodca uzávierkou prestupov v NHL 2024: Čaká výmena aj Slovákov?

NEW YORK. V piatok 8. marca 2024 sa uskutoční jeden z najdôležitejších dní v kalendári NHL. S úderom 21. hodiny stredoeurópskeho času sa zastaví kolotoč výmen a kluby sa nebudú môcť posilňovať až do leta. Favoriti majú posledné dni na vyladenie tímov pred bojmi o Stanley Cup, kluby v prestavbe zas žiadajú čo najviac mladíkov a draftových volieb. Kto bude na trhu najaktívnejší? Ktorí manažéri budú predávať a ktorí, naopak, skupovať? A môžu byť vymenení aj Slováci?

Ako každý rok, aj tentoraz vám prinášame sprievodcu trade deadline.

Súčasťou článku je zoznam najväčších adeptov na výmenu. Tento menoslov, v zámorí známy ako „Trade Bait List“, sa nachádza na jeho konci. Predávajúci Calgary Flames Generálny manažér Craig Conroy vie, že má veľa možností. Kluby sa informujú o mnohých hráčoch v ich zostave. Jeho práca sa nezačne v posledný deň uzávierky. Povesť "predávajúceho" už potvrdil, keď 31. januára vymenil dlhoročného lídra Eliasa Lindholma do Vancouveru a o mesiac neskôr poslal do Dallasu obrancu Chrisa Taneva. Podľa mnohých popredných novinárov sa viacerí potenciálni kupci informovali o Jacobovi Markströmovi. Skúsený švédsky brankár patrí k najvážnejším i najznámejším kandidátom na výmenu, no "plamene" ho nevymenia, ak zaňho nezískajú požadovanú čiastku. Okrem Markströma sa hovorí aj o bekovi Noahovi Hanifinovi, malú šancu na sťahovanie majú aj Oliver Kylington či Andrew Mangiapane.

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins sú v zvláštnej situácii. Kyleovi Dubasovi, ich generálnemu manažérovi, zrejme nezávidí nik. Na jednej strane im hrozí, že im opäť utečie postup a ich hráči budú v máji namiesto hokeja hrať golf. Na druhej však za klub hrajú Sidney Crosby, Jevgenij Malkin, Kris Letang či Erik Karlsson, v ktorých veku je jediný cieľ Stanley Cup. Začne sa rozpredávanie smerujúce k prestavbe, ktoré by niektorých z menovaných mohlo nahnevať? Alebo bude Dubas pokračovať so snahou zachovať maličké šance na pohár, hoci vie, že to pre Penguins bude znamenať utrpenie na dlhé roky?

Jake Guentzel. (Autor: SITA/AP)

Okrem hráčov z jadra nemá nik istotu, že dohrá sezónu v drese "tučniakov". Pens teda môžeme označiť za predávajúcich, hoci nie v úplne pravom slova zmysle. Obchodmi, ktoré zrejme prídu, sa totiž budú chcieť posilniť tu a teraz, nie zvýšiť si šance v budúcnosti. Najsledovanejším menom v klube je momentálne Jake Guentzel. Američan je lídrom tímu, zbiera viac ako bod na zápas, no po sezóne sa mu končí zmluva a zrejme nie je ochotný zostať.

Columbus Blue Jackets Blue Jackets si prechádzajú veľmi turbulentnou sezónou týkajúcou sa predovšetkým pozícií vo vedení klubu. Najhlavnejším faktom, čo sa uzávierky týka, je, že nedávno o svoju prácu prišiel generálny manažér Jarmo Kekäläinen a organizáciu v jeho pozícii dočasne vedie prezident John Davidson. Musí reagovať na ďalšiu nevydarenú sezónu. "Modrokabátnici" opäť patria k najhorším tímom v NHL. Nefunguje to v kabíne a mnohí hráči sú nespokojní. Trejd by privítal nejeden z nich. Brankár Elvis Merzlikins oň dokonca aj požiadal, ale jeho vysoká zmluva neodpovedá jeho výkonnosti. Za kapitána Boonea Jennera, ktorý má, naopak, výhodný kontrakt, by mohli získať zaujímavú protihodnotu. Záujem by mohli prilákať Jack Roslovic či Andrew Peeke. A teoreticky sa môžeme zamerať aj na český talent Davida Jiříčka. Ten nedávno vyjadril frustráciu z toho, že nedostáva dostatok príležitostí od trénera a klub ho preradil na farmu.

Ottawa Senators Možno by bolo presnejšie, ak by sme Sens označili ako "tím medzi". Hoci môžu urobiť veľa zmien, nechystajú výpredaj. Dôvod, prečo sa nachádzajú medzi predávajúcimi, je ten, že im sezóna 2023/24 nevychádza podľa predstáv. Chceli zamiešať karty v boji o play-off, no s 53 bodmi sú poslední v Atlantickej divízii a piati od konca v NHL. Môžu si teda dovoliť robiť zmeny bez toho, aby ich to veľmi zabolelo. Na tom, že majú perspektívny tím, sa totiž nič meniť nebude. Najvážnejším ašpirantom na výmenu je Vladimir Tarasenko, o ktorého majú záujem poprední favoriti na titul. Z hlavného mesta Kanady by sa ale mohol porúčať aj obranca Jakob Chychrun či forvard v hlbokej kríze Dominik Kubalík.

Vladimir Tarasenko. (Autor: SITA/AP)

San Jose Sharks Pri San Jose sa potvrdili všetky predpoklady. Majú nanajvýš na spodok tabuľky, kde sa aktuálne aj nachádzajú. O bod menej než oni majú Chicago Blackhawks, no inak tieto dva tímy na dne nemajú konkurenciu. Zohrávajú akýsi súboj o Macklina Celebriniho, pravdepodobnú jednotku draftu 2024.

Generálny manažér Mike Grier sa snaží previesť "žralokov" dlhou a náročnou prestavbou. Tá sa zďaleka nekončí. Preto by sa mohol zadívať na súčasnú zostavu s úvahami o tom, ktorých hráčov by mohol vymeniť za draftové voľby či mladé nádeje. Kevin Labanc, Mike Hoffman a Anthony Duclair budú v lete voľnými hráčmi a môžu kupcom poslúžiť ako strelci do druhej vlny. Brankári Kaapo Kähkönen či Mackenzie Blackwood by sa zas mohli ujať ako dvojky. Za normálnych okolností by bol zrejme najvážnejším adeptom na trejd Mario Ferraro, avšak situáciu komplikuje jeho zranenie. Ďalší predávajúci na trhu: Anaheim Ducks, St. Louis Blues, Seattle Kraken, Nashville Predators. Kupujúci Edmonton Oilers Bude toto konečne ich rok alebo sa skončí sezóna Connora McDavida a Leona Draisaitla ďalším sklamaním? Vedenie klubu urobí všetko pre Stanley Cup. Pred sezónou Oilers deklarovali, že majú jediný cieľ. A tomu teda podradia rozhodovanie v priebehu celej sezóny. Nezmení sa to ani počas prestupovej uzávierky. "Olejári" už dokázali doplniť zostavu bez toho, aby sa museli čohosi vzdať, napríklad vtedy, keď podpísali kontrakt s Coreym Perrym. Majú preto výbornú pozíciu, vlastnia napríklad všetky voľby v prvých kolách na nasledujúce drafty. Do zostavy by sa pred blížiacim sa play-off hodilo ešte zopár úprav. Manažment by sa mohol zamerať na zisk solídnej brankárskej dvojky, obrancu-praváka či pravidelne skórujúceho pravého krídelníka.

Vancouver Canucks Kým vlani boli Canucks nastavení skôr na predávanie, dnes už o nich nemôžeme premýšľať inak než o kupcoch. Patria k najlepším tímom v NHL, iné ambície ako dlhú cesta v play-off mať nemôžu. Dve akvizície už získali. Ešte na konci novembra posilnili obranu o Nikitu Zadorova z Calgary a na konci januára z toho istého klubu kúpili útočníka Eliasa Lindholma. Generálny manažér Patrik Allvin sa rozhodol neprespať chvíle, keď sa uzávierka zdala byť ďaleko, a konal. Môže to byť signál, že od Nucks už veľa iniciatívy neuvidíme, ale pri ich tabuľkovom postavení je možné všetko. Nezabúdajme ani na to, že sú len čerstvo nakupujúcim tímom oproti organizáciám ako Boston Bruins, ktoré o pohár bojujú dlhý čas. Pre hráčov znamená príchod do Vancouveru možnosť hrať za klub, ktorý môže byť úspešný dlhé obdobie, a to je výhoda, ktorú "kosatky" majú.

Elias Lindholm v drese Vancouveru. (Autor: REUTERS)

Toronto Maple Leafs Roky, keď sa Toronto neradilo ku kupujúcim, si už "ani starí ľudia nepamätajú". Kedysi kupovali, aby prešli aspoň prvým kolom. Vlani vypadli v druhom a chcú sa dostať ďalej. Ani tak ich však nemôžeme považovať za klub, ktorý pôjde "all-in". Nemajú veľmi z čoho dávať, veď roky snahy o úspech sa prejavili v ich strohom zozname mladíkov i počte cenných výberov v draftoch. Manažment teda čaká dlhé rozhodovanie. Čaká ich ďalšia perná uzávierka s množstvom zmien a obiet alebo zvolia skôr pasívnejšiu taktiku a budú dúfať, že silné jadro okolo Matthewsa, Marnera a Nylandera vlaňajšia skúsenosť s víťazstvom v play-off sérii čosi naučila? "Javorové listy" zatiaľ urobili pred uzávierkou jedinú zmenu v mužstve. Získali zadáka Iľju Ľubuškina.

New Jersey Devils Fanúšikovia New Jersey Devils si robili zálusk na úspešnú sezónu. Zatiaľ však pociťujú sklamanie. "Diabli" sa namiesto dominancie trápia a ich šance na postup do play-off sa zmenšujú. Prvý krok už generálny manažér Tom Fitzgerald urobil. V rámci posledného boja o postup prepustil trénera Lindyho Ruffa a nahradil ho Travisom Greenom. Na rad prídu počas prestupovej uzávierky hráčske rady. "Chcem posilniť tím. Mám víziu ohľadom istých pozícií, napríklad pri obrancoch a brankároch," vyhlásil Fitzgerald ešte pred Zápasom hviezd. Zatiaľ priviedol len beka Kurtisa MacDermida, ktorý je viac známy tvrdými päsťami než hokejovými zručnosťami. Devils však aktívne hľadajú spoľahlivého brankára, spájajú sa s menami ako Jacob Markström, John Gibson či Elvis Merzlikins.

Dallas Stars O tom, že majú Dallas Stars veľký potenciál, spoľahlivých veteránov, skvelých hotových hráčov i talentovaných mladíkov, sa vie. Ich úspech však možno viacerých prekvapil, čakali ho neskôr. Asi sa v súčasnej situácii neoplatí vyčkávať. "Hviezdy" majú šancu dosiahnuť úspech, momentálne sa doťahujú s Winnipegom o pozíciu lídra Centrálnej divízie. Kľúčom bude ísť už do play-off v čo najlepšej pozícii. Stars nemusia buď robiť dokopy nič, alebo to bude jeden z najfascinujúcejších tímov na sledovanie. Isté je, že úplne mlčať nebudú. Už teraz majú za sebou jeden obchod, keď na konci februára priviedli z Calgary zadáka Chrisa Taneva. Ďalší kupujúci na trhu: Boston Bruins, New York Rangers, Tampa Bay Lightning, Vegas Golden Knights.

Radosť hráčov Dallasu Stars. (Autor: TASR/AP)

Dotknú sa výmeny Slovákov? V ročníku 2023/24 bol vymenený spomedzi pravidelne hrajúcich Slovákov len Tomáš Tatar. Týždeň pred Vianocami sa sťahoval z Colorada do Seattlu. Práve jeho môžeme označiť za jediného Slováka, pri ktorom môžeme uvažovať o realistickej šance byť vymenený počas prestupovej uzávierky. Táto možnosť je však taktiež skôr nepravdepodobná ako pravdepodobná. Najstarší Slovák v NHL nezažíva veľmi vydarený ročník a má povesť hráča, ktorý v play-off zhasne.

Na opačnej strane spektra je Juraj Slafkovský. Zrejme neexistuje scenár, keď by ho Montreal Canadiens boli ochotní vymeniť. Podobne je na tom Šimon Nemec, o ktorom sa jemne špekuluje ako o potenciálnej cene za Jacoba Markströma. Tieto dohady však s najväčšou pravdepodobnosťou nemajú žiaden reálny základ a mal by zostať v New Jersey. Rovnako nepravdepodobný je odchod Erika Černáka, ktorý má v Tampe Bay dlhodobú zmluvu a stálu pozíciu zvlášť v play-off, a Martina Pospíšila, ktorý patrí k objavom roka v Calgary a nedávno s klubom podpísal výhodný kontrakt. Teoreticky môžeme za hráča s najvyššou šancou po Tatarovi považovať Martina Fehérváryho, ak by bol súčasťou väčšieho balíka ako svojho času Richard Pánik. Generálny manažér Washingtonu Brian MacLellan sa však do ničoho zbytočne nehrnie a vyjadril sa, že ak sa rozhodne obchodovať, bude dbať najmä na budúcnosť. A Fehérváryho ako 24-ročného zadáka zrejme vníma ako jej súčasť.