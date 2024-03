Chuťovky z NHLky: New Jersey preferujú Hughesa pred Nemcom. Hrozí mu trejd?

Vynechanie slovenského obrancu zo zostavy bolo pre mnohých nepríjemným prekvapením. Reakcií bolo od analytikov a fanúšikov mnoho. Ale pozitívne by ste hľadali márne.

Lindyho Ruffa nahradil Travis Green. A jeho prvé veľké rozhodnutie, ktoré zarezonovalo, bolo nepostaviť do zápasu proti Floride Šimona Nemca.

NEW YORK. Manažment klubu New Jersey Devils sa v záverečnej fáze základnej časti rozhodol urobiť všetko preto, aby zvrátil zatiaľ neúspešný boj o play-off. A tak – ako povedal generálny manažér Tom Fitzgerald – ako prvý musel prísť na rad tréner.

Dvadsiaty diel podcastu Oh my Hockey je nezvyčajne dlhý. Šimon Čop a Juraj Králik v ňom rozobrali aktuálnu situáciu na trhu, možnosti a taktiky jednotlivých generálnych manažérov a zamysleli sa nad Čechmi a Slovákmi, ktorí by mohli zažiť sťahovanie.