Kocha po debute vrátili na farmu. Ide len o papierový ťah?

TUCSON. Slovenský útočník Patrik Koch bol prevelený späť do AHL do tímu Tucson Roadrunners. Klub Arizona Coyotes to potvrdil na sociálnych sieťach.

Stalo sa to len niekoľko hodín po jeho debute v NHL. Proti Minnesote odohral 9 minút a 20 sekúnd, pripísal si strelu na bránku, štyri bodyčeky, blok i 10 trestných minút.